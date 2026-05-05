عملیات «پروژه آزادی» آمریکا در تنگه هرمز و هشدار به ایران

آمریکا با اجرای عملیات «پروژه آزادی» حضور نظامی خود را در تنگه هرمز افزایش داده و به اقدامات خصمانه ایران در دریای عمان و خلیج فارس واکنش نشان می‌دهد. این عملیات با هدف محافظت از آزادی کشتیرانی و مقابله با اخاذی دریایی ایران انجام می‌شود.

ژنرال دن کین ، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ، در پنتاگون جزئیات عملیات «پروژه آزادی» را تشریح کردند.

این عملیات با هدف محافظت از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز به اجرا درآمده است. آمریکا حضور نظامی خود را در تنگه هرمز به‌طور قابل‌توجهی گسترش داده تا با تهدیدهای رژیم ایران علیه کشتیرانی تجاری مقابله کند و در صورت لزوم آماده تشدید اقدامات است. فرماندهی مرکزی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت‌شده در بخش جنوبی تنگه هرمز ایجاد کرده که توسط نیروهای دریایی، هوایی و زمینی محافظت می‌شود.

این مأموریت در عین دفاعی بودن، از توان عملیاتی بالایی برخوردار است و نیروهای آمریکایی تاکنون کنترل موضعی بر فضا و دریا در این منطقه به دست آورده‌اند. بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما و ۱۵هزار نظامی آمریکایی در این عملیات شرکت دارند. کشتی‌های تجاری که از این منطقه عبور می‌کنند، قدرت رزمی آمریکا را در دریا، آسمان و ارتباطات رادیویی احساس خواهند کرد.

تاکنون دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا تحت این چارچوب حفاظتی از تنگه عبور کرده‌اند و انتظار می‌رود در روزهای آینده کشتی‌های بیشتری نیز عبور کنند. رژیم ایران از زمان اعلام آتش‌بس ۹ بار به کشتی‌های تجاری شلیک کرده و دو کشتی کانتینری را توقیف کرده است. نیروهای آمریکایی نیز بیش از ۱۰ بار هدف حمله قرار گرفته‌اند. فراتر از فعالیت‌های دریایی، رژیم ایران حملاتی علیه کشورهای منطقه، از جمله عمان و امارات متحده عربی، انجام داده است.

حمله به پایانه نفتی فجیره با موفقیت رهگیری شده است. اقدامات جمهوری اسلامی اختلال قابل‌توجه در کشتیرانی جهانی ایجاد کرده و حدود ۲۲۵۰۰ دریانورد بر روی بیش از ۱۵۵۰ کشتی تجاری در خلیج فارس گرفتار شده‌اند. ژنرال کین تأکید کرد که هیچ دشمنی نباید خویشتن‌داری آمریکا را به اشتباه به فقدان عزم تعبیر کند و نیروهای آمریکایی در صورت صدور دستور رئیس‌جمهوری آماده ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه رژیم ایران هستند.

او همچنین از دیگر کشورهایی که در امنیت تنگه هرمز ذی‌نفع هستند خواست در این عملیات مشارکت کنند. لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا نقشی محوری را در یکپارچه‌سازی نیروهای چندحوزه‌ای ایفا می‌کند و از شبکه‌های نسل جدید مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارتقای آگاهی موقعیتی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.

بخش قابل‌توجهی از محموله‌های انرژی جهان از مسیر تنگه هرمز جابه‌جا می‌شود و عملیات «پروژه آزادی» نشان‌گر تلاش واشنگتن برای حفاظت از آزادی دریانوردی و بازدارندگی در برابر تشدید اقدامات خصمانه رژیم ایران است. وزیر جنگ آمریکا هشدار داده است که اگر جمهوری اسلامی به اخاذی دریایی ادامه دهد با آتش کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که قطع اینترنت در ایران وارد شصت‌وهفتمین روز شده است





