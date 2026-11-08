عملیات دروازه آهنین و محاصره دریایی ایران توسط آمریکا

دونالد ترامپ اعلام کرد عملیات نیروی ویژه دروازه آهنین با تمام توان و همزمان با بزرگترین محاصره دریایی تاریخ علیه ایران اجرا می‌شود.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهور ایالات متحده ، روز یکشنبه ۱۷ آبان در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که عملیات نیروی ویژه با عنوان دروازه آهنین علیه جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در حال اجراست. او همچنین تصریح کرد که هم‌زمان با این عملیات، یک محاصره دریایی گسترده که به عنوان بزرگ‌ترین محاصره دریایی در تاریخ توصیف شده، همچنان ادامه دارد و تقریبا هیچ کالایی از ایران وارد یا از آن خارج نمی‌شود.

جزئیات عملیات دروازه آهنین

عملیات دروازه آهنین از روز شنبه ۱۷ آبان با هدف صریح جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته و مواد مورد نیاز به جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. این محدودیت‌ها شامل مسیرهای زمینی و دریای خزر می‌شود و تلاش می‌کند جریان ورودی و خروجی کالاها را به شدت کاهش دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که در مخفف سنتکام شناخته می‌شود، تایید کرده است که این ماموریت بخش جدایی‌ناپذیری از استراتژی کلی فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران است.

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تشکیل گروه عملیاتی در فلوریدا

بر اساس گزارش‌های رسمی صادر شده از سمت سنتکام، یک گروه عملیاتی تخصصی برای اجرای دقیق این ماموریت در شهر تامپا واقع در ایالت فلوریدا تشکیل شده است. این نیروی کار متشکل از حدود ۲۰ پرسنل نظامی و غیرنظامی است که به صورت مستقیم با سایر نهادهای دولتی ایالات متحده همکاری می‌کنند. وظیفه اصلی این تیم شناسایی و مسدودسازی تلاش‌ها برای انتقال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره و سایر کالاهای تحریم‌شده به داخل و خارج از مرزهای ایران است.

کنترل منابع درآمد غیرقانونی

علاوه بر مسائل نظامی، این عملیات با تمرکز ویژه بر منابع درآمد غیرقانونی نیز پیش می‌رود. تیم مستقر در فلوریدا موظف است هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها از طریق کانال‌های مالی پنهان یا غیررسمی را رصد و متوقف کند. همکاری بین‌بخشی در این عملیات نشان می‌دهد که ایالات متحده قصد دارد زنجیره تامین مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل قطع نماید تا دسترسی آن به فناوری‌های حساس و تسلیحاتی به حداقل برسد.

پیامدهای محاصره دریایی گسترده

اصطلاح بزرگترین محاصره دریایی تاریخ که دونالد ترامپ به کار برده است، اشاره به محدودیت‌های شدید دریایی دارد که تقریبا هرگونه تجارت دریایی ایران را مختل کرده است. این اقدام به معنای توقف تقریبا کامل صادرات و واردات کالا از طریق بنادر دریایی ایران است. این سطح از فشار دریایی در کنار عملیات دروازه آهنین، تلاش می‌کند تا انزوای اقتصادی و لجستیکی ایران را افزایش دهد و راه‌های ورودی جدید برای کالاهای ممنوعه را مسدود کند.

همکاری نهادی برای اجرای تحریم‌ها

تشکیل این گروه عملیاتی در تامپا نشان‌دهنده هماهنگی نزدیک میان ارکان مختلف نظامی و غیرنظامی دولت آمریکا است. نیروهای موجود در این تیم با هدف جلوگیری از انتقال کالاهای حساس که می‌توانند به برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران کمک کنند، فعالانه فعالیت می‌کنند. این ساختار هماهنگ شده اجازه می‌دهد تا نظارت بر حرکات دریایی و زمینی به صورت یکپارچه انجام شود و از هرگونه نشت احتمالی مواد ممنوعه به سمت ایران جلوگیری به عمل آید.