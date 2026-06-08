رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا، در حاشیه مراسم جشن قهرمانی تیم‌های بانوان استقلال، درباره شایعات جذب دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کرواسی، گفت: بحثی که درباره درخواست دو میلیون دلاری اسکوچیچ مطرح شده را اکنون از شما می‌شنوم. تا الان با هیچ سرمربی‌ای صحبت نکرده‌ایم و هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است.

علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در حاشیه مراسم جشن قهرمانی تیم‌های بانوان استقلال، درباره شایعات جذب دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کرواسی، گفت: بحثی که درباره درخواست دو میلیون دلاری اسکوچیچ مطرح شده را اکنون از شما می‌شنوم.

تا الان با هیچ سرمربی‌ای صحبت نکرده‌ایم و هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است. تاجرنیا همچنین درباره اینکه قبلاً درخصوص خلیفه، سرمربی سابق تیم استقلال، اظهارات متناقضی داشته و شنیده‌های اخیر درباره مذاکره با کسری طاهری هست، افزود: من فقط درباره صحبت‌های خودم توضیح می‌دهم. اگر کسی از باشگاه مستقلانه با مربی یا بازیکنی مذاکره کرده و بعداً گزارش شده، بحث دیگری است.

رویه ما این است که ابتدا کمیته فنی نظر خود را اعلام کند و سپس کمیته نقل و انتقالات و مدیریت باشگاه، با توجه به شرایط مالی و وضعیت کشور، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. وی ادامه داد: ممکن است از نظر فنی، یک مربی خارجی مورد تأیید کمیته باشد، اما هزینه بالا یا شرایط کشور اجازه استخدام او را ندهد.

حتی ممکن است با گذشت چند هفته از پایان فصل، مربی قرارداد داشته باشد و باشگاه مجبور به پرداخت کل مبلغ شود. همه این موارد دیده می‌شود. تا الان هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده و نظرات کمیته فنی طی یکی دو روز آینده جمع‌بندی خواهد شد. ایتالیا درباره رفتار بن‌گویر با فعالان کاروان امدادی غزه تحقیق می‌کنند.

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