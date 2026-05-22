علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، در گفتگویی با روزنامه اسپانیایی الموندو به شرایط این تیم و آثار تجاوز دشمن به خاک کشور پرداخته است. جنگ، واقعیت ایران را به شکلی ریشه‌ای تغییر داده و فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست. لیگ مجبور به تعلیق شد و حالا رسانه‌های داخلی از مشکلات مالی عظیمی می‌گویند که بیشتر باشگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که ادامه بحران اقتصادی در سراسر کشور است.

جنگ، واقعیت ایران را به شکلی ریشه‌ای تغییر داده و فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست. لیگ مجبور به تعلیق شد و حالا رسانه‌های داخلی از مشکلات مالی عظیمی می‌گویند که بیشتر باشگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که ادامه بحران اقتصادی در سراسر کشور است. خبرگزاری مهر چند روز پیش اذعان کرد: «چند تیم مطرح فوتبال برای فصل آینده از جذب بازیکنان و مربیان خارجی خودداری خواهند کرد. تعداد زیادی از بازیکنان خارجی خواهند رفت.

» در میان باشگاه‌های نام‌برده‌شده، شناخته‌شده‌ترین نام‌های لیگ ایران دیده می‌شدند: استقلال، پرسپولیس، سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز. مهر حتی احتمال داد برخی تیم‌ها به دلیل ناتوانی مالی مجبور شوند از رقابت‌ها «کناره‌گیری» کنند. برای ایران، استقلال معادل رئال مادرید یا بارسلوناست. این باشگاه که در سال ۱۹۴۵ با نام دوچرخه‌سواران تأسیس شد، ۳۹ جام داخلی و منطقه‌ای به دست آورده و پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود.

علی تاجرنیا، که مقابل قفسه‌ای نشسته بود که بخشی از این جام‌ها و افتخارات در آن قرار داشت، اعتراف کرد باشگاهی که او مسئولیت عالی اداری آن را برعهده دارد، «یکی از باشگاه‌هایی است که برای پرداخت حقوق بازیکنان خود با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. » او گفت: «بیشتر تیم‌های بزرگ فوتبال ایران به شرکت‌ها وابسته‌اند و بیش از ۳ هزار شرکت بمباران شده‌اند. فقط این نیست. منبع اصلی درآمد ما، یعنی بلیت‌فروشی و تبلیغات، از بین رفته است.

وضعیت بسیار پیچیده است. » یکی از ورزشگاه‌هایی که استقلال از آن استفاده می‌کرد، یعنی آزادی، روز ۴ مارس در بمباران هوایی آمریکا تخریب شد. تاجرنیا گفت: «این تأسیسات معمولاً به عنوان مرکز پشتیبانی پلیس در زمان برگزاری مسابقات در ورزشگاه بزرگ، که آن هم آزادی نام دارد، استفاده می‌شد. همان نیروهایی که امنیت تماشاگران را کنترل می‌کردند.

آن‌ها از این موضوع به‌عنوان بهانه استفاده کردند، چون روز حمله آنجا خالی بود. حتی یک نفر هم زخمی نشد. » این تأسیسات که برای مسابقات بسکتبال یا والیبال نیز استفاده می‌شد، به تلی از آوار تبدیل شده است. مدیر استقلال افزود: «نمی‌خواستند فقط خسارت وارد کنند، می‌خواستند آن را با خاک یکسان کنند.

بازسازی آن بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. » استقلال دو بازیکن اسپانیایی دارد: آنتونیو آدان، دروازه‌بان ۳۹ ساله، و منیر الحدادی، مهاجم ۳۰ ساله که تابعیت مراکش را نیز دارد. آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، هر دو را غافلگیر کرد. آن‌ها مجبور شدند با سفری عجولانه و زمینی، بیش از ۱۲ ساعت راه را تا ترکیه طی کنند.

تاجرنیا توضیح داد: «ما ۸ بازیکن خارجی داریم. شش نفر از آن‌ها، از جمله آدان و منیر، را با اتوبوس خارج کردیم. » وضعیت شکننده مالی استقلال باعث شده این باشگاه مجبور به کاهش «هزینه‌ها» شود و در نتیجه، حضور بازیکنان خارجی را محدود کند. قرارداد آنتونیو آدان در پایان این فصل به پایان می‌رسد و همان‌طور که تاجرنیا می‌گوید، «تمدید آن بسیار دشوار خواهد بود».

قرارداد الحدادی یک سال دیگر اعتبار دارد و مدیر باشگاه تأکید می‌کند: «تلاش می‌کنیم او را اینجا نگه داریم. » تاجرنیا در پایان گفت: «جنگ برای همه فاجعه بوده است؛ نه فقط برای ایران، بلکه برای کل اقتصاد جهان. فوتبال باید غیرسیاسی باشد، اما چطور می‌خواهیم به این برسیم وقتی فیفا جایزه صلح خود را به دونالد ترامپ داده است؟

»





