علی قمصری، نوازنده تار ایرانی، با استقرار در نیروگاه برق دماوند، به مقابله با تهدیدهای علیه زیرساختهای حیاتی کشور میپردازد. او هدف خود را جلوگیری از حملات احتمالی به تأسیسات برق و حفظ روشنایی و زندگی مردم اعلام کرده است.
علی قمصری ، نوازنده تار ایرانی، با هدف جلوگیری از حمله به زیرساخت های حیاتی ایران، به ویژه تأسیسات برق ، تصمیم به اقدامی بیسابقه گرفته است. او با اعلام این خبر در یک ویدیو، از استقرار خود در نیروگاه برق دماوند، تأمینکننده نیمی از برق تهران ، خبر داد. قمصری این اقدام را به عنوان یک هنر مند مستقل و فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی انجام میدهد و هدفش را مقابله با تهدیدهای موجود علیه زیرساخت های کشور اعلام کرده است.
او در این مدت، در خلوت به نوازندگی و خلق موسیقی خواهد پرداخت و این پویش را با این پیام آغاز میکند که شاید موسیقی بتواند به عنوان یک عامل روشنایی و امید در این شرایط دشوار، معنای ملموستری پیدا کند.\قمصری معتقد است که مسئلهی حمله به زیرساختها، از هرگونه درگیری نظامی مستقل است و تأکید میکند که بازسازی زیرساختها سالها زمان میبرد و باید قبل از وقوع فاجعهای انسانی، چارهاندیشی کرد. او از هنرمندان و دوستداران موسیقی درخواست کرد که برای همراهی و دیدار به نیروگاه دماوند مراجعه نکنند، زیرا این مکان به عنوان اولین هدف اعلام شده برای حمله در نظر گرفته شده است. قمصری در این باره میگوید: «همواره به عنوان هنرمندی مستقل، در کنار مردم و در اعتراض به بیعدالتیها ایستادهام و در طول زندگیام، با محدودیتها و ممنوعیتهای بسیاری مواجه بودهام. با این حال، روحیه اعتراضیام، مانع از وطندوستیام نمیشود.» او با اشاره به حملات اخیر به زیرساختهای حیاتی کشور، این حملات را تلاشی برای به عقب راندن ایران به عصر حجر میداند و ابراز امیدواری میکند که قبل از وقوع یک جنگ زیرساختی جدیتر، چراغ زندگیاش خاموش شود. قمصری همچنین بر سه اصل اساسی در زندگی خود تأکید دارد: حلالخواری، اعتراض با تکیه بر اراده شخصی و بیاعتمادی به دخالت خارجی.\قمصری با اشاره به اهمیت برق، آب و زندگی برای مردم، اعلام کرد که اگر خاموشی برق جدیتر شود، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از قطع برق چهل درصد از تهران به کار خواهد بست. او معتقد است که جنگ، هدفش نجات نیست و از مردم میخواهد که به این موضوع آگاه باشند. قمصری همچنین تأکید میکند که تقسیمبندی کودکان به خودی و غیرخودی در نظرش بیمعنا است و معتقد است که کودکان، بیگناهانهترین و زیباترین هدیهی خداوند هستند. او با اشاره به سوگواری برای کشتهشدگان دیماه و جانباختگان میناب، بر این باور است که مردم ایران با تکیه بر تاریخ چند هزار سالهشان، از این بحران دشوار عبور خواهند کرد. قمصری همچنین به اهمیت صداقت و بیطرفی رسانهها اشاره میکند و معتقد است که تنها یک رسانه صادق و بیطرف در جهان وجود دارد: قلب انسان. او تأکید میکند که رسانههای تندرو نمیتوانند ما را از قلبمان دور کنند، زیرا حتی آنهایی که در آن رسانهها کار میکنند نیز قلب دارند و در نهایت، صدای قلبشان را خواهند شنید. قمصری در پایان میگوید که ما آسیب دیدهایم، اما بلند میشویم
