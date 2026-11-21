علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به حادثه تلخ در آبدانان، از جایگاه علمی این شهرستان و حضور فعال سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی رونمایی کرد.

علی زینی‌وند ، سخنگوی وزارت کشور ، با رد هرگونه تصویرسازی نادرست درباره شهرستان آبدانان ، از این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های نخبه‌پرور کشور یاد کرد. وی در واکنش به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل مهندسان که در آن ۱۳ نفر جان باختند، تأکید نمود که آبدانان همواره در رتبه‌های برتر کنکور و تولید متخصصان در سطوح مختلف علمی و فنی ایفای نقش حیاتی داشته است. سخنگوی دولت افزود: تصویرسازی‌های عامدانه‌ای که از این شهرستان ارائه می‌شود، با واقعیت‌های آماری و علمی این منطقه همخوانی ندارد و باید بر اساس شواهد عینی و دستاوردهای آموزشی سنجیده شود. وی با ابراز تأثر از این ضایعه دردناک، خبر داد که رئیس‌جمهور دستور اعزام نماینده ویژه را صادر کرده و وزیر کشور نیز حضور مستقیم خود را در محل حادثه و همراهی با بازماندگان الزامی دانسته‌اند.

جزئیات حادثه تلخ و واکنش‌های رسمی

این حادثه ناگوار در مسیر شهرستان دهلران و با درگیری اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان شرکت نفت رخ داد که منجر به شهید شدن ۱۳ نفر از نیروهای متخصص و جوان کشور شد. علی زینی‌وند تصریح کرد که این جان‌باختگان از میان مهندسان برجسته و نخبگان علمی کشور بودند که برای انجام امور محوله در مسیر حرکت بودند. پس از وقوع این اتفاق تلخ، هیئت وزیران و دستگاه‌های اجرایی به سرعت وارد عمل شدند تا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، ابعاد مختلف حادثه را بررسی کنند. سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد که تیم‌های تخصصی در حال جمع‌آوری اطلاعات دقیق هستند تا در صورت نیاز به تغییر در استانداردهای ایمنی یا زیرساخت‌های جاده‌ای، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود. این حادثه موجی از غم و اندوه را در میان قشر مهندسین و متخصصان سراسر کشور برانگیخت و همبستگی ملی را در شرایط سخت کنونی نشان داد.

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نقش بسیج و حمایت از خانواده‌های شهدا

علی زینی‌وند در بخش دیگری از اظهارات خود به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، از همکاری‌های مؤثر این مجموعه با دولت در حوزه‌های مدیریت مصرف انرژی و مدیریت محله‌محور یاد کرد. وی گفت که رئیس‌جمهور دیدارهای مکرری با عناصر بسیج در حوزه‌های مختلف داشته و از ظرفیت‌های این نیرو برای پیشبرد اهداف کشور استفاده می‌کند. سخنگوی وزارت کشور همچنین بر ضرورت حمایت معنوی و مادی از خانواده‌های شهدای جنگ‌های تحمیلی و اخیر تأکید کرد. وی اضافه کرد که در سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، باید حضور پررنگ‌تری در کنار خانواده‌های شهدا، به ویژه مادران عزیز شهدا و خانواده‌های شهدای میناب و لامرد، داشت. رسانه‌ها نیز از سوی وی دعوت شدند تا برنامه‌های ویژه‌ای برای همراهی با این خانواده‌های معزز اجرا کنند و صدای رسای آنان باشند.

توسعه زیرساخت‌ها در شرایط حساس

علی زینی‌وند با اشاره به اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای در سراسر کشور، اعلام کرد که فرآیند ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها با سرعت خوبی در جریان است. وی از موافقت هیئت دولت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در استان لرستان خبر داد و افزود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب طرح‌های بزرگ در این منطقه در حال پیگیری است. سخنگوی وزارت کشور همچنین به اجرای طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و تأکید نمود که این پروژه تأثیر مثبت و قابل توجهی بر وضعیت انرژی منطقه خواهد داشت. این اقدامات نشان می‌دهد که دولت با وجود شرایط سخت، بر برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای خود پایبند است و اولویت اصلی آن تقویت پایه‌های اقتصادی و انرژی کشور است.

افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در کشور

سخنگوی وزارت کشور به نکته قابل توجهی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که تعدادی از سرمایه‌گذاران داخلی و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، در شرایط کنونی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده‌اند. وی افزود که برخلاف تلاش برخی دشمنان برای القای شرایط بحرانی، استنادان و اعضای دولت با تمام توان در حال پیگیری امور جاری و تقویت بخش خصوصی هستند. زینی‌وند خاطرنشان کرد که استانداران با استفاده از اختیارات خود، همکاری‌های لازم را با سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و اتفاقات خوبی در بخش توسعه و سرمایه‌گذاری در حال رقم خوردن است. این روند صعودی در تمایل به سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده اعتماد به اقتصاد کشور و برنامه‌ریزی‌های مدون دولت در ایجاد محیط پویا برای تولید و ثروت‌آفرینی است.

برنامه‌های آبیاری و مدیریت منابع در خراسان

علی زینی‌وند در پایان به اقدامات انجام شده در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت که با توجه به کم‌آبی این منطقه، برنامه‌ریزی دقیقی برای بازچرخانی آب و استفاده از فاضلاب شهرها برای تأمین آب صنایع معدنی انجام شده است. وی از پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی و دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه قدردانی کرد. سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد که استفاده بهینه از منابع آبی و توسعه صنایع برداشت نشده، از اولویت‌های اصلی دولت در مناطق کم‌آب است. این برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که دولت به دنبال راه‌حل‌های پایدار برای مدیریت منابع طبیعی و توسعه اقتصادی مناطق محروم و کم‌برخوردار است.