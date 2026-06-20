علی اصغر مدیرروستا: کار ما در جام جهانی بسیار سخت است

علی اصغر مدیرروستا، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص تساوی ۲-۲ ایران برابر نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صحبت کرد. وی در این مصاحبه با مشرق، از عملکرد تیم ملی در این بازی صحبت کرد و ایرادهای تیم را برشمرد.

علی اصغر مدیرروستا در خصوص تساوی ۲-۲ ایران برابر نیوزیلند گفت: شروع خوبی داشتیم و نمایش ایران در ۱۰ دقیقه ابتدایی این باور را در من ایجاد کرد که می‌توانیم برنده شویم.

بچه‌ها انگیزه بالایی داشتند و حریف را در ابتدای مسابقه تحت فشار قرار دادند، اما دوباره در خط دفاعی با مشکل مواجه شدیم و برخلاف جریان بازی گل خوردیم. باید سه امتیاز را می‌گرفتیم، ولی اشتباهات خط دفاعی و همچنین هافبک دفاعی باعث شد این اتفاق رخ ندهد. در گذشته هم روی گل‌هایی که می‌خوردیم بارها خط دفاعی و هافبک دفاعی مقصر بودند. وی تأکید کرد: وظیفه هافبک دفاعی درگیر شدن و توپ‌گیری است، ولی در این زمینه مشکل داشتیم.

در دفاع تیمی و در دفاع فردی هم با مشکل مواجه بودیم و این موضوع به تیم ملی آسیب زد. جدا از بازیسازی از خط دفاع، حتی در زیر توپ زدن هم ایراد داریم و دفع توپ با هدف انجام نمی‌شود. با این حال باید به اعضای تیم خسته نباشید بگویم و امیدوارم در ادامه نتایج بهتری بگیریم.

مدیرروستا با تمجید از عملکرد رامین رضاییان گفت این بازیکن در سمت راست واقعا عملکرد فوق العاده‌ای داشت و مدام در رفت و آمد بود. باید به رضاییان صدآفرین گفت که اینگونه درخشان ظاهر شد. با این حال ما در سمت چپ به هیچ عنوان عملکرد خوبی نداشتیم و همین موضوع باعث می‌شود که در حملات بالانس به وجود نیاید.

در سمت چپ هم نیاز به بازیکنی داریم که در ارسال‌ها و رفت و آمدها عملکردی مثل رامین رضاییان داشته باشد. مهاجم سابق تیم ملی در خصوص شانس صعود ایران به مرحله حذفی تأکید کرد: کار ما بسیار سخت است ولی فوتبال قابل پیش‌بینی نیست.

گرفتن سه امتیاز بازی با نیوزیلند می‌توانست شانس ما را بیشتر کند ولی حالا برابر بلژیک و مصر کار بسیار سختی داریم، خصوصا اینکه ایرادهای ما در بحث دفاعی و همچنین هافبک دفاعی هنوز برطرف نشده است





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