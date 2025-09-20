علیرضا دبیر به عوامل مؤثر در قهرمانی کشتی ایران اشاره کرد و از انتقادات پاسخ داد

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، پس از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی، ضمن اشاره به عوامل مؤثر در این موفقیت‌ها، به مسائل مختلفی از جمله دیدار خود با رهبر انقلاب، عملکرد تیم ملی کشتی آزاد، انتقادات وارده و اهمیت وحدت و همدلی در جامعه ورزشی پرداخت.

به گزارش مشرق، علیرضا دبیر پس از قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی ، به عوامل مؤثر در این موفقیت‌ها اشاره کرد و گفت: همه‌ی این موفقیت‌ها از لطف خداست و اگر فکر کنیم ما نقشی داشته‌ایم، شکست خواهیم خورد. البته که باید تلاش کنیم، زیرا خداوند خود فرموده است که باید تلاش کرد. رئیس فدراسیون کشتی در ادامه خاطرنشان کرد: عوامل بسیار زیادی در این قهرمانی ‌ها دخیل بوده‌اند.

علیرضا دبیر به ماجرای دیدار خصوصی خود با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: قبل از آنکه به فدراسیون بیایم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم تا از ایشان کسب تکلیف کنم. ایشان از من سؤال کردند که چه اتفاقی افتاده است که می‌خواهید به کشتی بروید. مطالبی فنی را که گفتم، ایشان تأملی کردند و فرمودند من شما را دعا می‌کنم. چند قدم که دور شدم، برگشتم و ایشان دوباره گفتند که آقای دبیر، من حتماً شما را دعا خواهم کرد. رهبر انقلاب تأکید کردند که باید برای این بچه‌ها پدری کنید و من هم تلاش کردم با این ملی‌پوشان زندگی کنم. هر بلایی که خواستند، سرم آوردند. من از مردم می‌خواهم که به شبکه‌های معاند توجه نکنند. چند جوان خوش‌تیپ در برخی از این شبکه‌ها نشسته‌اند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. مردم نباید به حرف‌های این افراد گوش فرا دهند. تهمت‌هایی به من زده‌اند که هیچ‌کدام صحت ندارند. من رئیس هیئتی داشتم که دزد بود و او را برکنار کردم و الان شش سال است که در فضای مجازی به من حمله می‌کند. وی در مورد عملکرد تیم ملی کشتی آزاد نیز بیان کرد: من راضی نیستم. این را به خود ملی‌پوشان کشتی آزاد هم گفته‌ام. این تازه شروع کار است. ما باید بیشتر تلاش کنیم. کارهای زیادی در پیش داریم. اعزام‌های متعددی در برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد که باید انجام دهیم. علیرضا دبیر در ادامه افزود: همیشه گفته‌ام که زمان نشان خواهد داد چه کسی برای این کشور خدمت می‌کند. خدا را شکر می‌کنم که مردم خوشحال هستند. رئیس فدراسیون کشتی در ادامه سخنان خود گفت: پژمان درستکار در مربیگری بی‌نظیر است. اگر من در المپیک آن تصمیم را گرفتم، به خاطر امروز بود که ثمره‌اش را ببینیم. حسن رنگرز هم همین شرایط را دارد. او پیشنهادات زیادی از کشورهای مختلف داشته است، اما همچنان با قدرت در تیم ملی کشتی فرنگی ایران حضور دارد. علیرضا دبیر در مورد انتقاداتی که از او به دلیل دخالت در مسائل تیم‌های ملی کشتی می‌شود، گفت: اگر من وارد نشوم و نظر ندهم، پس چه کسی باید نظر بدهد؟ من هم کشتی گرفته‌ام و از شرایط ملی‌پوشان آگاهی دارم. من نظر می‌دهم، اما در مسائل فنی دخالت نمی‌کنم و تنها به مربیان مشورت می‌دهم. من به دنبال این هستم که با حفظ اتحاد و همدلی، کشتی ایران را به قله‌های افتخار برسانم و این مهم تنها با تلاش و پشتکار جمعی محقق خواهد شد. او همچنین به اهمیت حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن شرایط مناسب برای پیشرفت آن‌ها اشاره کرد و تاکید کرد که فدراسیون تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار خواهد بست. از دیدگاه وی، موفقیت‌های کسب شده در کشتی ایران، نه تنها یک دستاورد ورزشی، بلکه یک نماد غرور ملی است و باید قدردان این زحمات و تلاش‌ها بود. در نهایت، دبیر با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی در جامعه ورزشی، از همه خواست تا با پرهیز از حاشیه‌سازی و تمرکز بر اهداف مشترک، به پیشرفت کشتی ایران کمک کنند. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری در این رشته ورزشی باشیم و نام ایران را بیش از پیش در جهان سربلند کنیم





