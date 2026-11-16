علیرضا رئیسی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران و عدم تعطیلی مدارس توضیح داد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به شاخص آلودگی ۱۴۸ و پیش‌بینی بارش باران، گفت تاکنون تصمیمی برای تعطیلی ادارات و مدارس گرفته نشده است.

علیرضا رئیسی ، معاون بهداشت وزارت بهداشت ، در واکنش به افزایش شاخص آلودگی هوا در تهران و گمانه‌زنی‌ها درباره تعطیلی مدارس و ادارات، اعلام کرد که در حال حاضر به دلیل پیش‌بینی وزش باد و بارندگی، تصمیم جدیدی برای اعمال محدودیت‌ها اتخاذ نشده است. او با تشریح دقیق سازوکارهای تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا تاکید کرد که این تصمیمات صرفاً بر اساس داده‌های علمی و شرایط جوی آینده گرفته می‌شوند.

مکانیسم علمی تصمیم‌گیری در کمیته اضطرار

دکتر علیرضا رئیسی در تشریح فرآیند تصمیم‌گیری اظهار داشت که وضعیت آلودگی هوا تابع دو مولفه اصلی است. مولفه نخست پیش‌بینی هواشناسی و پایداری هواست. اگر وضعیت هوا بیش از ۴۸ ساعت پایدار باشد، تصمیم‌گیری با توجه به شرایط انجام می‌شود. اما اگر پایداری هوا کمتر از ۴۸ ساعت باشد و شرایطی مانند وزش باد و بارندگی وجود داشته باشد، صرف‌نظر از عدد آلودگی ممکن است تصمیم متفاوتی اتخاذ شود.

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مولفه دوم مربوط به عدد شاخص آلودگی هوا است که در ارتباط با سلامت عمومی مطرح می‌شود. هنگامی که آلودگی هوا بیش از ۱۰۰ تا ۱۴۹ باشد، شرایط به عنوان ناسالم برای گروه‌های حساس قلمداد می‌شود. در مقابل، وقتی میزان آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، شرایط قرمز و برای تمام گروه‌ها ناسالم است. این دو مولفه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا درباره شرایط تصمیم گرفته شود.

نقش سازمان‌ها در پایش و تشکیل جلسات

ایستگاه‌های سنجش آلاینده در اختیار وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران قرار دارد. این ایستگاه‌ها با یکدیگر مرتبط هستند و اطلاعات را دریافت می‌کنند. پس از اینکه عدد میزان آلودگی هوا به دست آمد و وضعیت شرایط جوی اعلام شد، درخواست تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا صادر می‌شود.

سازمان محیط‌زیست به عنوان دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوا، درخواست تشکیل جلسه را صادر می‌کند و استانداری تهران نیز مسئولیت کمیته اضطرار آلودگی هوا را بر عهده دارد. دکتر علیرضا رئیسی توضیح داد که فرایند بررسی شرایط را از روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان آغاز کرده‌اند و از زمانی که درخواست تشکیل جلسه را صادر می‌کنند تا زمانی که کمیته اضطرار تشکیل می‌شود، حداکثر ۱۲ ساعت زمان نیاز دارد.

بررسی وضعیت فعلی و پیش‌بینی آب و هوا

جلسه کمیته روز جمعه ۲۲ آبان برگزار شد و با توجه به پیش‌بینی هواشناسی و شاخص آلودگی ۱۳۸، استانداری موضوع اجرای طرح زوج و فرد را مطرح کرد. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه عدد آلودگی امروز ۱۴۸ است، گفت اگرچه عدد آلودگی هوا ۱۴۸ اعلام شده اما سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده که ظهر امروز ۲۵ آبان وزش باد و آخر هفته نیز بارش باران خواهیم داشت.

او ادامه داد اگر پیش‌بینی هواشناسی درست باشد، به دلیل اینکه شاخص عدد آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ نرسیده و همچنین وزش باد خواهیم داشت و پایداری هوا وجود ندارد، در حال حاضر تصمیم جدیدی گرفته نشده است. این اظهارات معاون بهداشت وزارت بهداشت در حالی است که امروز و بر اساس جدیدترین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای حداقل ۲۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط ناسالم و قرمز است.

شرایط بحرانی و تصمیمات نهایی تعطیلی

دکتر علیرضا رئیسی توضیح داد که اگر شاخص آلودگی هوا بالای ۱۵۰ برود و اگر سازمان هواشناسی اعلام می‌کرد که پایداری هوا وجود دارد، کمیته اضطرار باید تشکیل و درباره شرایط تصمیم‌گیری می‌شد. عدد ۱۳۸ به عنوان شاخص آلودگی هوا طی روزهای گذشته اعلام شده بود و این عدد به نحوی نیست که برای تمام گروه‌ها خطرناک باشد.

هنگامی که شاخص آلودگی هوا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد، شرایط در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است و هنگامی که شاخص آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، برای تمام گروه‌ها خطرناک است. درخواست تشکیل جلسه با توجه به عدد شاخص آلودگی هوا و پیش‌بینی شرایط جوی به دبیر جلسه یعنی سازمان محیط‌زیست صادر می‌شود و تصمیم نهایی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا با مدیریت استانداری تهران گرفته می‌شود.