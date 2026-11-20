علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران، جایزه مرد سال فوتبال آسیا را به مردم و باشگاه‌های پرسپولیس و تراکتور تقدیم کرد و بر پایان خدمت سربازی بدون کمک تأکید نمود.

علیرضا بیرانوند ، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران و برنده جوایز متعدد، پس از بازگشت به کشور و کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا ، پیامی صریح درباره وظیفه شهروندی و پایان خدمت سربازی خود صادر کرد. او تصریح نمود که تا آخرین روز خدمت سربازی ، با هیچ‌یک از مقامات یا افراد خاص برای دریافت معافیت تماس نخواهد گرفت و این مسیر را به صورت کاملاً قانونی و بدون هیچ‌گونه درخواست کمک شخصی طی خواهد کرد.

تقدیر افتخار ملی از هواداران باشگاه‌های بزرگ

بیرانوند در نخستین واکنش رسمی خود پس از دریافت جایزه مرد سال فوتبال آسیا، این موفقیت بزرگ را متعلق به مردم عزیز کشورش و هواداران باشگاه‌های پرسپولیس و تراکتور دانست. او با ذکر نام این دو باشگاه که نقش کلیدی در دوران حرفه‌ای‌اش داشتند، گفت: "اتفاقی که رقم خورد، متعلق به مردم عزیز کشورم و هواداران پرسپولیس و تراکتور و تمامی تیم‌هایی است که در آنها بازی کردم". وی خاطرنشان کرد که افتخارات کسب‌شده در هر تیمی، متعلق به هواداران است و این جایزه را نیز به مردم تقدیم می‌کند.

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این دروازه‌بان با افتخار از شش سال حضور در باشگاه پرسپولیس نام برد و گفت که در آن دوران افتخارات بزرگی کسب کرده است. او تأکید کرد که مسیر موفقیت‌اش از پرسپولیس آغاز شد و حتی پیش از این، سال ۲۰۱۹ نامزد دریافت عنوان مرد سال فوتبال آسیا شده بود. بیرانوند افزود که ریشه موفقیت امروز او به همان دوران و مسیری برمی‌گردد که از آنجا شروع شد و همواره قدردان حمایت‌های هواداران این باشگاه بوده است.

واکنش به حواشی و تأکید بر حفظ اصالت در رفتار

در پاسخ به شایعات و حواشی اخیر، بیرانوند توضیح داد که تنها دلیل ایجاد حاشیه برای او، صحبت‌هایی بوده که برای دفاع از حق خود انجام داده است. او با اشاره به انتقاداتی مبنی بر افسردگی پس از جدایی از پرسپولیس، گفت: "گاهی سکوت و عقب‌نشینی به تمرکز و بهتر شدن کمک می‌کند". وی تأکید کرد که هیچ‌گاه در زمین یا از طریق فضای مجازی به پیشکسوتان، هواداران یا مجری‌هایی که انتقاد کرده‌اند، بی‌احترامی نکرده و پاسخی نداده است.

بیرانوند همچنین در واکنش به شوخی برخی افراد مانند خداداد عزیزی و سردار آزمون مبنی بر بدبخت شدن با کسب این جایزه، گفت: "بدبخت که نشده‌اید اما انتظار نداشته باشید بیرانوند پس از کسب این عنوان تغییر کند". او مطمئن ساخت که علی بیرانوند همان فرد سابق و شوخ باقی می‌ماند اما تلاش می‌کند در مسائل خارج از فوتبال، به‌ویژه در نوع صحبت کردن با خبرنگاران، صبورتر عمل کند و عملکرد بهتری داشته باشد.

مسیر سربازی بدون درخواست کمک و تأکید بر قانون

یکی از بخش‌های مهم مصاحبه علیرضا بیرانوند، موضوع وضعیت سربازی و درخواست معافیت بود. او به صراحت اعلام کرد که تمایلی ندارد برای حل این موضوع با افراد مختلف تماس بگیرد یا از کسی درخواست کمک کند. بیرانوند خاطرنشان کرد که حتی اگر قرار باشد فردا معاف شود، آن را هم قبول نمی‌کند زیرا سه ماه دیگر از خدمت سربازی‌اش باقی مانده است. وی بیان داشت که اگر قرار بود از شرایط قانونی استفاده کند، در مقاطعی پیشین این امکان وجود داشت اما به دلیل فضای ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی، قربانی شد.

وی اضافه کرد: "به خاطر مردم به سربازی رفتم و به خاطر همین مردم نیز دوران سربازی‌ام را به پایان می‌رسانم. سربازی برای من افتخار است و تا جایی که بتوانم، این مسیر را ادامه خواهم داد". این اظهارات در حالی بیان شد که مهدی تاج پیش از مراسم اعلام کرده بود بیرانوند قبل از شروع مراسم می‌دانست این جایزه را می‌برد، اما دروازه‌بان تیم ملی گفت که با وجود استرس شدید و بی‌خوابی چند شب قبل، احساس مثبتی نسبت به انتخاب مجدد یک دروازه‌بان برای این جایزه داشت.

انتظارات آینده و پایان یک مسیر هفت‌ساله

بیرانوند با اشاره به فاصله هفت‌ساله بین نامزدی سال ۲۰۱۹ تا کسب جایزه امسال، امیدوار است که کسب این عنوان برای بازیکنان ایران طولانی نشود. او آرزو کرد که هر سال نماینده‌ای از کشورمان در بین نامزدها باشد و این موفقیت به ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر نیفتد. وی همچنین گفت که با وجود عملکرد سال‌های گذشته و نامزدی دومین بار به عنوان یک دروازه‌بان، انرژی کاملاً مثبتی برای حضور در مراسم داشت و این اتفاق باید زودتر برای او رقم می‌خورد.

در پایان، این دروازه‌بان با خود، خانواده‌اش، کشورش و هواداران خود افتخار می‌کند که یک دروازه‌بان توانسته این جایزه معتبر را کسب کند. او تأکید کرد که هیچ‌وقت در زمین عکس‌العملی به هواداران نشان نداده و حتی بعد از جدایی از پرسپولیس، با وجود اتفاقات ورزشگاه، انتظارات برای واکنش نشان دادن را نادیده گرفته است. بیرانوند در نهایت با قدردانی از حمایت هواداران تراکتور در دو سال سخت گذشته، این جایزه را حاصل یک مسیر طولانی و نه یک روز یا شب دانست و آن را به همه تقدیم کرد.