علیرضا جهانبخش وینگر در زمان حضورش در تیم آلکمار یکی از ستاره های این تیم بود و در سال ۱۳۹۷ موفق شد عنوان آقای گلی لیگ اردیویسه هلند را با ۲۱ گل زده کسب کند. یکی از هم تیمی های سابق او در این تیم علیه جهانبخش دست به افشاگری زد.

علیرضا جهانبخش وینگر - هافبک و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در زمان حضورش در تیم آلکمار یکی از ستاره های این تیم بود و در سال ۱۳۹۷ موفق شد عنوان آقای گلی لیگ اردیویسه هلند را با ۲۱ گل زده کسب کند. در همین حال یکی از هم تیمی های سابق او در این تیم علیه جهانبخش دست به افشاگری زد. به گزارش مهر، سایت «fcupdate» هلند در این رابطه نوشت: «جرین یوریس فان اوورهیم» در یک افشاگری درباره رقابت درونتیمی فصل ۲۰۱۷/۲۰۱۸ تیم AZ آلکمار صحبت کرده و گفته است که رقابت برای کسب عنوان آقای گلی بین واوت وخهورست و علیرضا جهانبخش در آن فصل، باعث ایجاد تنش در تیم شده بود. اوورهیم که در آن فصل کنار هر دو بازیکن در آلکمار بازی میکرد، در برنامه تلویزیونی «گودمورخن اردیویزه» شبکه ESPN گفت تمرکز روی رقابت فردی برای گلزنی در هفتههای پایانی فصل، گاهی بیشتر از توجه به منافع تیمی شده بود. به گفته او، پیش از هفته پایانی فصل، جهانبخش با ۱۸ گل جلوتر از وخهورست با ۱۶ گل قرار داشت. او میگوید: این رقابت بیشتر برای ووت مهم بود تا برای علی. بعضی وقتها فضا واقعاً خیلی معذبکننده میشد. در آخرین بازی فصل مقابل زووله، این رقابت به اوج رسید. هر دو بازیکن در جریان مسابقه بارها به دنبال گلزنی بودند و حتی نسبت به گلهای یکدیگر واکنش نشان میدادند. اوورهیم توضیح داد: بعد از هر گل علی، ووت سریع به سمت دروازه میدوید تا توپ را بردارد. او واقعاً یک برنده است. در نهایت، جهانبخش با هتتریک در آن مسابقه با ۲۱ گل عنوان آقای گلی لیگ اردیویزه را به دست آورد، در حالی که وخهورست با دو گل در همان بازی فصل را با ۱۸ گل به پایان رساند.
