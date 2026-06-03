علیرضا دبیر: کشتی هویت ملی ایران است

رئیس فدراسیون کشتی در مراسم معرفی قهرمانان ورزش ایران، کشتی را نماد قدرت و افتخار ملی دانست و بر لزوم حمایت از ورزشکاران تأکید کرد.
علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در مراسم معرفی قهرمانان ورزش ایران که با حضور جمعی از ورزشکاران و مسئولان ورزشی برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات قهرمانان، بر اهمیت کشتی به عنوان یک ورزش ملی و ریشهای در فرهنگ ایرانی تأکید کرد.
دبیر با اشاره به اینکه کشتی برای تک تک مردم ایران است، گفت: کشتی نه تنها یک رشته ورزشی، بلکه نمادی از قدرت و افتخار ملی است. همانطور که جودو برای ژاپن و تکواندو برای کره اهمیت دارد، کشتی برای ایران یک هویت است.
وی در ادامه با تمجید از نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به ورزش، به ویژه کشتی، خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره بر ضرورت ایجاد ایران قوی تأکید داشتند و ورزش به عنوان یکی از ارکان این قدرت، نقش بسزایی دارد. ما باید با تقویت ورزش و تربیت قهرمانان، ایران را در عرصه جهانی سربلند کنیم.
دبیر همچنین به برنامههای فدراسیون برای توسعه کشتی در استانها و شهرستانها اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای ما کشف استعدادهای جوان در مناطق مختلف است. برگزاری مسابقات محلی و حمایت از باشگاههای پایه، میتواند زمینهساز پرورش قهرمانان آینده باشد. وی از همکاری ۵۴ فدراسیون ورزشی در این مراسم قدردانی کرد و افزود: این حضور نشاندهنده وحدت و همدلی جامعه ورزش است. ما باید از تمامی ظرفیتها برای پیشرفت ورزش کشور استفاده کنیم.
در پایان، دبیر به چالشهای پیشروی ورزش ایران اشاره کرد و گفت: محدودیتهای مالی و برخی موانع اداری، اما با همت ورزشکاران و حمایت دولت، میتوانیم بر این مشکلات غلبه کنیم. کشتیگیران ما با وجود کمبود امکانات، در میادین بینالمللی افتخارآفرین هستند و این نشان از روحیه بالای آنها دارد. وی از رسانهها خواست تا بیش از پیش به ورزش توجه کنند و قهرمانان را به عنوان الگوهای مناسب به جامعه معرفی نمایند.
دبیر در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری همه جانبه، شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزش ایران در جهان باشیم
کشتی علیرضا دبیر قهرمانان ورزش ایران ورزش ملی رهبر شهید