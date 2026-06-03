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علیرضا دبیر: کشتی هویت ملی ایران است

ورزشی News

علیرضا دبیر: کشتی هویت ملی ایران است
کشتیعلیرضا دبیرقهرمانان ورزش ایران
📆6/3/2026 4:23 PM
📰SharghDaily
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رئیس فدراسیون کشتی در مراسم معرفی قهرمانان ورزش ایران، کشتی را نماد قدرت و افتخار ملی دانست و بر لزوم حمایت از ورزشکاران تأکید کرد.

علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در مراسم معرفی قهرمانان ورزش ایران که با حضور جمعی از ورزشکاران و مسئولان ورزشی برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات قهرمانان، بر اهمیت کشتی به عنوان یک ورزش ملی و ریشه‌ای در فرهنگ ایرانی تأکید کرد.

دبیر با اشاره به اینکه کشتی برای تک تک مردم ایران است، گفت: کشتی نه تنها یک رشته ورزشی، بلکه نمادی از قدرت و افتخار ملی است. همانطور که جودو برای ژاپن و تکواندو برای کره اهمیت دارد، کشتی برای ایران یک هویت است.

وی در ادامه با تمجید از نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به ورزش، به ویژه کشتی، خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره بر ضرورت ایجاد ایران قوی تأکید داشتند و ورزش به عنوان یکی از ارکان این قدرت، نقش بسزایی دارد. ما باید با تقویت ورزش و تربیت قهرمانان، ایران را در عرصه جهانی سربلند کنیم.

دبیر همچنین به برنامه‌های فدراسیون برای توسعه کشتی در استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های ما کشف استعدادهای جوان در مناطق مختلف است. برگزاری مسابقات محلی و حمایت از باشگاه‌های پایه، می‌تواند زمینه‌ساز پرورش قهرمانان آینده باشد. وی از همکاری ۵۴ فدراسیون ورزشی در این مراسم قدردانی کرد و افزود: این حضور نشان‌دهنده وحدت و همدلی جامعه ورزش است. ما باید از تمامی ظرفیت‌ها برای پیشرفت ورزش کشور استفاده کنیم.

در پایان، دبیر به چالش‌های پیش‌روی ورزش ایران اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های مالی و برخی موانع اداری، اما با همت ورزشکاران و حمایت دولت، می‌توانیم بر این مشکلات غلبه کنیم. کشتی‌گیران ما با وجود کمبود امکانات، در میادین بین‌المللی افتخارآفرین هستند و این نشان از روحیه بالای آنها دارد. وی از رسانه‌ها خواست تا بیش از پیش به ورزش توجه کنند و قهرمانان را به عنوان الگوهای مناسب به جامعه معرفی نمایند.

دبیر در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری همه جانبه، شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزش ایران در جهان باشیم

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کشتی علیرضا دبیر قهرمانان ورزش ایران ورزش ملی رهبر شهید

 

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