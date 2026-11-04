علاءالدین بروجردی: آمریکا به ذخایر شرق آسیا متوسل شد و شکنندگی سیاسی دارد

علاءالدین بروجردی در تحلیل تحولات منطقه‌ای، از فرار آمریکا به ذخایر شرق آسیا و کاهش حمایت‌های داخلی از ترامپ سخن گفت و راهبرد جدید دفاعی ایران را تشریح کرد.

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در برنامه انقلاب دوم شبکه خبر گفت اقدامات خصمانه آمریکا تنفر عمیقی ایجاد کرده است. وی افزود مبارزه با استکبار اکنون به پدیده‌ای جهانی در سراسر جهان تبدیل شده است. اعتراضات بی‌سابقه و خشم افکار عمومی در پایتخت‌های اروپایی مانند پاریس نشان‌دهنده تحول ساختاری است.

بحران ذخایر نظامی آمریکا در شرق آسیا

بروجردی تصریح کرد اگر جنگ دو سال دیگر ادامه یابد ایران نگرانی بابت ذخایر خود ندارد. اما آمریکا برای تأمین تجهیزات نظامی به سراغ ذخایر خود در شرق آسیا رفته است. این کشور از کره جنوبی و ژاپن درخواست انتقال تجهیزات کرده است. این اقدام نشان‌دهنده کمبود منابع نظامی در درون خاک آمریکا است.

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شکنندگی سیاسی ترامپ و کنگره آمریکا

تحلیلگران و نمایندگان کنگره به اشتباه محاسباتی بزرگ ترامپ اذعان کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها به زیان آمریکا تمام شده بلکه موجی از انتقادات را به دنبال داشته است. نارضایتی عمومی از ترامپ در داخل آمریکا نشان‌دهنده شکنندگی موقعیت اوست. از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان تحول مهمی است.

تحول نسل جدید و پایداری در برابر رژیم صهیونیستی

حضور آگاهانه نوجوانان در صحنه‌های مختلف کشور نشان‌دهنده پویایی نسل جدید است. این نسل شاهد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه بوده است. همین مواجهه مستقیم موجب عمق یافتن شعور استکبارستیزی در میان دانش‌آموزان شده است. آن‌ها مسیر اقتدار و پایداری را با جدیت برگزیده‌اند.

جهش توان بازدارندگی و دیپلماسی قدرت در ایران

کاستی‌های موجود برطرف شده و توان بازدارندگی کشور جهشی تازه خواهد یافت. سرمایه‌گذاری در صنایع موشکی و پهپادی قدرت‌های جهان را مجبور به الگوبرداری کرد. جمهوری اسلامی ایران با منطق قدرت در عرصه گفتگوها حاضر می‌شود. ایران به هیچ تعهد بین‌المللی آمریکا بی‌اعتماد است و فریب رفتارهای غیرسازنده را نمی‌خورد.