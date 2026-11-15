نیروهای دولت یمن از تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی کردند. حوثی‌های مورد حمایت ایران اکنون بر این گذرگاه حیاتی کنترل دارند و تهدیدی جدی برای کشتیرانی جهانی و صادرات انرژی شده‌اند.

نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن اعلام کردند که از منطقه مشرف به تنگه راهبردی باب‌المندب عقب‌نشینی می‌کنند. این رویداد به معنای تسلط کامل گروه حوثی، که توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، بر این کریدور آبی حیاتی است و دست این گروه را برای اعمال فشار بیشتر بر کشتیرانی بین‌المللی بازتر می‌کند.

جزئیات عقب‌نشینی از فرودگاه ذُباب

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در بیانیه‌ای رسمی تأیید کردند که مواضع خود را در فرودگاه ذُباب و منطقه باب‌المندب در غرب استان تعز ترک کرده‌اند. این عقب‌نشینی به منزله گذر کامل کنترل این منطقه کلیدی به دست حوثی‌ها است. این گروه نیابتی حکومت ایران، بخش بزرگی از شمال یمن، از جمله پایتخت صنعا و پرجمعیت‌ترین مناطق کشور را در اختیار دارد و اکنون می‌تواند با تسلط بر جنوب نیز، نفوذ خود را گسترش دهد.

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تهدید مسیرهای تجاری و انرژی

تسلط حوثی‌ها بر منطقه مشرف به باب‌المندب، اهرم فشار تازه‌ای بر کشتیرانی جهانی ایجاد می‌کند. در شرایطی که جمهوری اسلامی در سوی دیگر شبه‌جزیره عربستان حضور دارد، فشار هم‌زمان بر این دو گذرگاه می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به مسیرهای اصلی صادرات دریایی را محدودتر کند. این وضعیت به اختلال بیشتر در انتقال انرژی و کالا بینجامد که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی دارد.

نقش سپاه پاسداران در نبردها

روزنامه وال‌استریت ژورنال در تاریخ ۲۵ مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی با افزایش پشتیبانی نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی از حوثی‌ها، به اجرای پیچیده‌ترین حملات این گروه علیه عربستان سعودی و متحدان یمنی آن کمک کرده است. بر اساس این گزارش، افسران سپاه پاسداران در خطوط مقدم نبرد حضور داشته‌اند و در هدایت حملات پهپادی و موشکی مستقیماً مشارکت کرده‌اند. ابراهیم حیدان، وزیر کشور یمن، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که ۲۱ کارشناس وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها حضور دارند.

محاصره تعز و بحران انسانی

تشدید نبردها در استان تعز، وضعیت غیرنظامیان را دشوارتر کرده است. این شهر که میزبان حدود نیمی از ۳۰۰ هزار آواره درگیری‌های اخیر یمن است، همچنان در محاصره قرار دارد. کمک‌های امدادی به این منطقه راه نمی‌یابد و غیرنظامیان نیز امکان خروج ندارند. حوثی‌ها پس از پیشروی برق‌آسا به سوی جنوب، کنترل مناطق استراتژیک را به دست گرفته‌اند. نیروهای دولتی ماه گذشته برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی ساحلی عملیاتی را آغاز کردند، اما اکنون با عقب‌نشینی مواجه شده‌اند.

جاسوسی ایران در قطر و هشدارهای دیپلماتیک

در موازات تحولات یمن، دستگاه امنیت کشور قطر در تاریخ سوم مارس برابر با ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که شبکه‌ای گسترده از جاسوسی ایران را در خاک خود شناسایی کرده است. به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت، هفت نفر از بازداشت‌شدگان به جمع‌آوری اطلاعات درباره تاسیسات نظامی، به‌ویژه پایگاه هوایی العدید، متهم بودند. سه بازداشت‌شده دیگر نیز از تهران مأموریت گرفته بودند که با پهپاد عملیات خرابکارانه انجام دهند. مقام‌های قطری گفتند مظنونان اذعان کرده‌اند که سپاه پاسداران این شبکه را اداره کرده است.

واکنش‌های بین‌المللی و آینده درگیری

رهبران قطر ابتدا بازگرداندن بی‌سروصدای مظنونان به ایران را بررسی کردند، اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، شخصاً تصمیم گرفت پرونده را علنی کند تا به تهران هشدار دهد که پای نیروهای آمریکایی را به تنش با قطر نکشاند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به مشاوران ارشد خود گفته است اگر تهران یا حوثی‌ها اقدام تحریک‌آمیز تازه‌ای علیه واشینگتن انجام ندهند، ممکن است حمله به جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد. یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی است و با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند.