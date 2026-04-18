حسین شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی، در تازهترین یادداشت خود، رویکردی متناقض را در قبال مذاکرات و تحولات منطقهای به نمایش گذاشته است. وی که پیشتر آتشبس را تصمیم مقامات عالی دانسته بود و بر لزوم حفظ اسرار مذاکرات تاکید کرده بود، اکنون به شدت از اظهارات عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، انتقاد کرده و آن را موجب تضعیف موقعیت ایران دانسته است.
شریعتمداری در یادداشت اخیر خود، با اشاره به توئیت عراقچی مبنی بر «در پی اعلام آتشبس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتشبس بهطور کامل آزاد اعلام میشود»؛ ابراز تعجب کرده و پرسیده است: «حالا که با بسته شدن تنگه هرمز گلوی دشمن را فشردهایم و دارد خفه میشود، این چه هدیهای است که قرار است به او بدهیم؟!» وی در ادامه با اشاره به شرط عراقچی مبنی بر اینکه «این تردد باید در مسیر هماهنگشده و از پیش اعلامشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد»، با طعنه پرسیده است: «مگر قرار بود با اجازه مرکز توزیع کالابرگ صورت پذیرد؟!» به نظر شریعتمداری، این اقدام نه تنها کمکی به حل بحران نکرده، بلکه با واکنشهای منفی و قلدرمآبانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مواجه شده است. ترامپ بلافاصله پس از توئیت عراقچی، با انتشار چندین توئیت، باز شدن تنگه هرمز را دستاورد خود دانسته و بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کرده است. این تناقض در مواضع شریعتمداری، از ستایش اولیهی آتشبس به عنوان «تصمیم مقامات عالی» تا انتقاد تند از عراقچی به دلیل آنچه «هدیه دادن به دشمن» تلقی میکند، قابل توجه است. وی در نوشتههای پیشین خود، ضمن اشاره به اهمیت حفظ اسرار مذاکرات، به برخی چهرههای سیاسی توصیه کرده بود که نباید همه جزئیات مذاکرات را منتشر کنند. این بار، رویکرد او به سمت «تنظیمات کارخانه» برگشته و حملات مستقیمی را متوجه عراقچی کرده است. این استراتژی شریعتمداری، که به نظر میرسد در پی مدیریت فضای رسانهای و تاثیرگذاری بر افکار عمومی است، در عمل موجب ایجاد سردرگمی و تشدید انتقادات به سیاست خارجی ایران شده است. این وضعیت را میتوان با حکایت دانشآموزی مقایسه کرد که از خواندن نوشته معلم خود عاجز مانده بود و معلم در پاسخ گفته بود «خوشخط بنویس». در واقع، شریعتمداری با رویکرد خود، به جای شفافسازی، ابهامات بیشتری را در خصوص اهداف و نتایج مذاکرات ایجاد کرده است. تحلیل این تحولات نشان میدهد که مسیر پرپیچوخم توافقات بینالمللی، همچنان با چالشها و دیدگاههای متفاوتی روبرو است، حتی در میان تحلیلگران داخلی
