نیروهای دولت یمن برای دفاع از عدن از تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی کردند. این حرکت ضربه‌ای به عملیات ضدحمله بود و حوثی‌ها حملات موشکی به عربستان را تشدید کردند.

نیروهای دولت رسمی یمن روز یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کردند که از مناطق نزدیک تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی می‌کنند تا بر دفاع از پایگاه اصلی خود در عدن متمرکز شوند. این عقب‌نشینی ضربه‌ای مهم به عملیات نظامی تحت حمایت عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران محسوب می‌شود. این اعلامیه نشانه پایان احتمالی ضدحمله شش‌هفته‌ای نیروهای دولت یمن برای بازپس‌گیری مناطق ساحلی نزدیک ورودی دریای سرخ است. این مناطق را حوثی‌ها در ماه سپتامبر طی پیشروی سریعی به تصرف خود درآوردند. این تصمیم استراتژیک احتمال پیشروی دوباره حوثی‌ها به سمت پایتخت جنوبی را افزایش می‌دهد.

جزئیات و مکانیسم عقب‌نشینی نظامی

نیروهای مسلح جنوب یمن که اصلی‌ترین نیروی نظامی در حال جنگ در جبهه دولت به شمار می‌روند، در بیانیه‌ای اعلام کردند عملیات جابه‌جایی و استقرار مجدد نیروهای خود را از فرودگاه ذباب و منطقه باب‌المندب در غرب استان تعز آغاز کرده‌اند. این اقدام با توجه به اولویت تأمین امنیت پایتخت، عدن، و استان‌های همجوار انجام شده است. همچنین هدف آن تقویت خطوط مقدم و مقابله با تهدیدهای موجود در صحنه نبرد است.

Also read کشته شدن سمیر ابویونس فرمانده ارشد حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی یمن گزارش داده که نیروهای دولتی در منطقه اطراف تنگه باب‌المندب به منطقه السقیه، در جنوب ذباب و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری غرب عدن، عقب‌نشینی و مواضع خود را در آنجا مستقر کرده‌اند. با این حال، این نیروها همچنان تلاش می‌کنند حوثی‌ها را از مناطق ساحلی مجاور عقب برانند. این جابجایی تاکتیکی نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های دفاعی دولت یمن در برابر فشارهای مداوم گروه شورشی است.

مواضع حوثی‌ها و ائتلاف عربستان

در ارتفاعات جنوب تعز، نیروهای حوثی در مواضعی در حاشیه منطقه طورالباحه در استان لحج مستقر شده‌اند. این منطقه‌ای که حدود ۸۰ کیلومتر با عدن فاصله دارد، از اهمیت استراتژیکی ویژه‌ای برخوردار است. منابع نظامی گفتند پیشروی حوثی‌ها در اطراف تعز، که به شدیدترین جبهه جنگ داخلی یمن تبدیل شده است، عملیات نیروهای دولت برای بازپس‌گیری مناطق اطراف باب‌المندب را تضعیف کرده است. درگیری‌ها در مناطق غربی استان تعز همچنان رو به افزایش است.

در تازه‌ترین تحول، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ساعاتی پیش اعلام کرد دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌های یمن به سمت ریاض و سه پهپاد را در استان نفت‌خیز الشرقیه این کشور رهگیری کرده است. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان در روزهای اخیر شدت گرفته و هفته گذشته یک ساختمان اداری شرکت نفتی آرامکو در مرکز مالی ریاض آسیب دید. استان الشرقیه عربستان نیز که بخش عمده ذخایر نفت و گاز این کشور را در خود جای داده، طی هفته‌های گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته است.

تأثیرات واقعی و وضعیت انسانی

اعلام عقب‌نشینی نیروهای دولتی، احتمال پیشروی دوباره حوثی‌ها به سمت عدن را افزایش می‌دهد و دشواری‌های عربستان سعودی برای متوقف کردن حملات پهپادی و موشکی این گروه به خاک خود را برجسته می‌کند. شهر تعز که حدود نیمی از ۳۰۰ هزار نفری را در خود جای داده که در جریان درگیری‌های اخیر در سراسر یمن آواره شده‌اند، همچنان در محاصره قرار دارد. هم‌زمان شرایط انسانی در این مناطق وخیم‌تر می‌شود و دسترسی به منابع ضروری برای ساکنان محدود گردیده است.

تنگه باب‌المندب یکی از مهم‌ترین و پرترددترین مسیرهای جهان برای انتقال دریایی کالا و مواد اولیه به شمار می‌رود. این مسیر به‌ویژه برای محموله‌هایی که از آسیا و از طریق کانال سوئز در مصر به مقصد اروپا حمل می‌شوند، حیاتی است. در حالی که نیروهای دولت یمن از سال ۲۰۱۵ پس از آنکه حوثی‌ها صنعا را تصرف کردند، در عدن مستقر بوده‌اند، حوثی‌ها و عربستان سعودی هنوز به این اعلامیه واکنشی نشان نداده‌اند. فرانسه نیز خواستار افزایش فشار بر حوثی‌ها برای توقف حملات به عربستان سعودی شد.