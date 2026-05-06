احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران، عقب‌نشینی دونالد ترامپ از «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را قابل پیش‌بینی دانست و تاکید کرد که اراده ملت و نیروهای مسلح ایران عامل اصلی شکست این پروژه بوده است. وی با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز، بیان کرد که ایران با تمام توان بر حفظ این موقعیت تأکید دارد و کشورهای منطقه باید با ایران هماهنگ باشند تا از آرامش و آسایش برخوردار شوند.

احمد مرادی ، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به عقب‌نشینی دونالد ترامپ از « پروژه آزادی » در تنگه هرمز ، تاکید کرد که این عقب‌نشینی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود.

وی در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد که ترامپ با اخطارهای ایران متوجه شد که عزم جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز جدی است و از این تصمیم خود عبور نخواهد کرد. مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس، با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز، اظهار داشت: ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود، تسلط کاملی بر این تنگه دارد و هیچ قدرتی تاکنون نتوانسته این تسلط را از ایران سلب کند.

وی تصریح کرد که تا پیش از جنگ رمضان، به واسطه ارتباطاتی که وجود داشت و به نوعی تعامل در منطقه دنبال می‌شد، اما متاسفانه کشورهای منطقه قدر این تعامل را ندانستند و در سایه تهدیدات مستمر آمریکا، ایران رویکرد خود را تغییر داد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند، تنگه هرمز دیگر به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت و ایران با تمام توان بر حفظ این موقعیت راهبردی تأکید دارد.

این موضوع نه‌تنها خواست نیروهای مسلح، بلکه مطالبه عمومی مردم و بخشی از دیپلماسی کشور است. تهدیدات و اظهارات مکرر مقامات آمریکایی به ویژه ترامپ قمارباز اوضاع را بدتر کرد. نماینده مردم بندرعباس در مجلس با تاکید بر اینکه اراده ملت و نیروهای مسلح ایران «پروژه آزادی» را به شکست کشاند، افزود: ترامپ با اخطارهای ایران متوجه شد که عزم ایران برای مدیریت تنگه هرمز جدی است و از این تصمیم خود عبور نخواهد کرد. عقب‌نشینی ترامپ قابل پیش‌بینی بود.

در نهایت طرف مقابل به این جمع‌بندی رسید که ایران از تصمیم خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. بازهم اعلام می‌کنیم که قدرتمندتر از گذشته و با انگیزه‌تر از گذشته تمام تلاش ما بر این است که دشمنان را بر سر جای خود بنشانیم.

مرادی در ادامه خطاب به کشورهای منطقه بیان کرد: بهتر است کشورهای منطقه فریب ترامپ و نتانیاهو را نخورند؛ کشورهای منطقه اگر می‌خواهند آرامش و آسایش داشته باشند، حتما باید با ایران هماهنگ بوده و قدرت جمهوری اسلامی ایران را درک کنند. مردم ایران در دو ماه گذشته نشان دادند که به هیچ عنوان زیربار ذلت نخواهند رفت. بر اساس عهد و پیمانی که باهم بسته‌ایم، تا آخرین قطره خون خود از کشور دفاع خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش که ایران از این فرصت چگونه می‌تواند به نفع خود بهره‌برداری داشته باشد، گفت: ایران می‌تواند با تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز و در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، نقش خود را تقویت کند. کشورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند باید هزینه‌های مربوطه را بپردازند و در مقابل، ایران نیز تعهد تأمین امنیت و ایجاد اطمینان برای مبادلات تجاری را بر عهده خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به شرایط حاکم بر تنگه هرمز بیان کرد: عقب‌نشینی ترامپ از پروژه آزادی نشان داد که کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع می‌تواند در قالب قوانین نیز تثبیت شود. اگر نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه باشد، مجلس کاملا آماده است





