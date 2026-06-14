قیمت دلار در دو روز اول هفته تا ۱۱ هزار تومان افت کرده و به کانال ۱۶۸ هزار تومانی رسید. این روند نزولی ناشی از افکار مثبت درباره احتمال توافق ایران و آمریکاست و انتظارات بازار را جهت کاهش ریسکهای سیاسی تغییر داده است.
قیمت دلار در روز یکشنبه تا کانال ۱۶۸ هزار تومانی عقبنشینی کرد و افت چهار هزار تومانی داشت. کاهش ۱۱ هزار تومانی قیمت دلار در دو روز ابتدایی هفته و عقبنشینی این اسکناس، متاثر از اخبار مربوط به تحولات دیپلماتیک میان ایران و آمریکاست و فعلا سناریوی کاهش ریسکهای سیاسی دست بالا را در بازار ارز دارد.
قیمت دلار در روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با ادامه روند نزولی در کانال ۱۶۸ هزار تومانی معامله شد و در نهایت نیز روی همین رقم به کار خود پایان داد. این اسکناس که روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در محدوده ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت، طی دو روز معاملاتی هفته جاری ۱۱ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به پایینترین سطح قیمتی هفتههای اخیر رسید.
بازار ارز در روزهای اخیر تحت تأثیر انتشار اخبار مربوط به احتمال دستیابی زودهنگام توافق میان ایران و آمریکا قرار گرفته است. همزمان برخی گزارشهای بینالمللی نیز از نزدیک شدن دو طرف به چارچوبی برای کاهش تنشها و پیشبرد مذاکرات خبر میدهند؛ موضوعی که انتظارات معاملهگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
فعالان بازار ارز معتقدند بخش مهمی از تقاضای احتیاطی که طی هفتههای گذشته به دلیل تنشهای نظامی و سیاسی شکل گرفته بود، اکنون در حال تخلیه شدن است. به همین دلیل فروشندگان دست بالا را در معاملات دارند و خریداران نیز با احتیاط بیشتری وارد بازار میشوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند محدوده ۱۶۷ تا ۱۷۰ هزار تومان در حال تبدیل شدن به مهمترین ناحیه حمایتی دلار است.
آنها معتقدند اگر سیگنالهای مثبت سیاسی در روزهای آینده ادامه پیدا کند و خبرهای مربوط به توافق احتمالی تقویت شود، دلار میتواند حمایت ۱۶۸ هزار تومانی را از دست بدهد و به محدوده ۱۶۵ تا ۱۶۷ هزار تومان عقبنشینی کند. در مقابل، اگر روند مذاکرات با ابهام مواجه شود یا خبرهای ضد و نقیض از مسیر دیپلماسی منتشر شود، احتمال توقف روند نزولی و بازگشت دلار به محدوده ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان وجود خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمان روشنتر شدن سرنوشت مذاکرات، بازار ارز همچنان در مدار اخبار سیاسی حرکت خواهد کرد و معاملهگران بیش از متغیرهای اقتصادی به سیگنالهای دیپلماتیک واکنش نشان میدهند
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