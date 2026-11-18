سازمان عفو بین‌الملل و وزیر خارجه فرانسه خواهان رسیدگی قضایی مستقل به جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴ شدند. دبیرکل سازمان ملل نیز محکومیت صریح این اعمال را تأیید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار ایجاد یک سازوکار قضایی مستقل توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشتار و سرکوب معترضان شد. این درخواست حقوق بشری به صراحت به بازه زمانی طولانی از آبان‌ماه ۱۳۹۸ تا دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره دارد و بر الگوی تکرارشونده خشونت علیه اعتراضات مردمی تأکید می‌ورزد.

الگوی تکرارشنده خشونت و مصونیت قضایی

عفو بین‌الملل در تحلیل خود اعلام کرده است که مصونیت مقامات جمهوری اسلامی از مجازات، عامل اصلی تکرار خشونت و سرکوب خیزش‌های مردمی بوده است. این سازمان حقوق بشری با استناد به اسناد و مستندات، کشتار معترضان در آبان‌ماه ۱۳۹۸، سرکوب شدید اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ و کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ را بخشی از یک استراتژی سیستماتیک و تکراری دانسته است.

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بر اساس ارزیابی دقیق این نهاد بین‌المللی، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوب در سال ۱۴۰۱، مقامات حاکم را به ارتکاب خشونت‌های گسترده‌تر و خونین‌تر در وقایع بعدی تشویق کرده است. بنابراین، ایجاد مکانیسمی که بتواند افراد مسئول را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهد، برای شکستن این چرخه معیوب و پایان دادن به عادی‌سازی کشتار ضروری ارزیابی شده است.

واکنش‌های دیپلماتیک و موضع سازمان ملل

در همین راستا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه به پرسش‌های مطرح شده درباره کشتار معترضان در خیزش دی‌ماه پاسخ داد و اعلام کرد که سازمان ملل این کشتار را به‌صراحت محکوم کرده است. با این وجود، او تصریح کرد که سازمان ملل در حال حاضر ابزارهای لازم و مستقیم برای توقف نقض گسترده حقوق بشر در ایران را در اختیار ندارد و این محدودیت، چالش اصلی جامعه جهانی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در سخنرانی رسمی خود در مجلس ملی این کشور در روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، خواستار تصویب فوری یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شد. بارو تأکید کرد که جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران باید به‌طور رسمی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود.

وی با اشاره به کشته شدن زنان، مردان و کودکان در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بیان کرد که هم‌اکنون زمان آن رسیده است تا قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر ایران در مجمع عمومی به تصویب برسد و بر اساس آن، مسئولیت جنایات صورت‌گرفته به‌وضوح اعلام گردد.

جزئیات وقایع دی ۱۴۰۴ و موانع رسیدگی داخلی

درخواست عفو بین‌الملل در پی کشتار گسترده معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ مطرح شده است؛ رویدادی که این سازمان آن را با توصیف کشته شدن هزاران نفر ارزیابی کرده است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که نظام قضایی جمهوری اسلامی فاقد اراده و توانایی لازم برای رسیدگی مستقل به جنایت‌های منتسب به مقامات حکومتی است و لذا تحقیقات و پیگردها نباید به تصمیمات مقامات داخل ایران وابسته بماند.

این نهاد حقوق بشری همچنین اشاره کرده است که ابهامات موجود درباره شمار دقیق کشته‌شدگان و نبود رسیدگی‌های مستقل به پرونده‌ها، از جمله موانع اصلی است که به گفته مدافعان حقوق بشر، چرخه مصونیت را پابرجا نگه داشته است. بنابراین، اقدام در سطح بین‌المللی تنها راه باقی‌مانده برای ایجاد عدالت و جلوگیری از تکرار این فاجعه‌های انسانی محسوب می‌شود.