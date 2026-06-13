عفو بینالملل به جامعه جهانی هشدار داد که برای توقف فوری اعدام زندانیان سیاسی در ایران اقدام کنند.
سازمان عفو بینالملل با هشدار نسبت به خطر اعدام زندانیان سیاسی در ایران ، از جامعه جهانی خواسته تا برای توقف فوری اعدام ها و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان سیاسی وارد عمل شود.
این سازمان جهانی حقوق بشر در بیانیه خود از مقامات رژیم ایران خواسته فوراً هرگونه اقدام برای اجرای حکم زندانیان سیاسی را متوقف کنند. عفو بینالملل همچنین از نحوه رسیدگی قضایی به پروندههای مخالفان رژیم جمهوری اسلامی انتقاد کرده و تاکید کرده که روند دادرسی این افراد با اشکالات جدی حقوقی و حقوق بشری همراه بوده است. سازمان حقوق بشری عفو بینالملل همچنین از وضعیت حسن مصلاوی ابراز نگرانی کرده است.
او نیز پس از محاکمهای که به شدت ناعادلانه توصیف شده، با خطر اعدام روبهرو است. دیوان عالی کشور سال گذشته حکم صادرشده علیه او را تأیید کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این زندانی از بیماریهای جدی از جمله سرطان معده و اختلالات کبدی رنج میبرد. عفو بینالملل اعلام کرده که وی در زندان شیبان اهواز از دسترسی کافی به خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است.
این سازمان همچنین شرایط زندان شیبان را نامناسب، شلوغ و فاقد امکانات کافی توصیف کرده و هشدار داده که ادامه محرومیت درمانی میتواند سلامت و جان این زندانی را بیش از پیش به خطر اندازد
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