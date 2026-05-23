عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پیشروی زمان برای آمریکا در مذاکرات با ایران، عنوان کرد که ترامپ در این زمینه افکار عمومی آمریکا را در اشتباه قرار داده است. وی با تاکید بر عدم توافقی در مذاکرات و لزوم توجه به خطرات پیش رو، praktiskای فضای سیاسی و خبری را تهدید کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: ترامپ ادعا می‌کند که ایران برای توافق زمان ندارد و در حقیقت، خود آمریکا در حال از دست دادن زمان است.

وی با اشاره به تحولات و گمانه زنی های اخیر در مورد مذاکرات بین ایران و آمریکا، گفت: با توجه به اینکه در چند موضوع مانند مدیریت تنگه هرمز، جبهه مقاومت، عدم امکان خروج مواد هسته ای از خاک کشور هیچ عقب نشینی ای از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام نخواهد شد و از طرفی هم سابقه زیاده خواهی آمریکا و تلاش برای فشار از سوی افکار عمومی و تکرار ادعاهای قبلی در فضای رسانه ای، فکر نمی‌کنم به توافقی نزدیک شده باشیم. به گزارش ایلنا، وی افزود: به همین دلیل است که ترامپ ادعا می‌کند که ایران برای توافق زمان ندارد و فرا متن این اظهارات این است که خود آمریکا در حال از دست دادن زمان است .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح چرایی اینکه به چه دلیل زمان به ضرر آمریکا در حال سپری شدن است، تصریح کرد: تحولات داخلی آمریکا و رسانه های غربی و آمریکایی و همچنین رای اخیر سنای ایالات متحده علیه نشان می‌دهد افکار عمومی در آمریکا علیه ترامپ شکل گرفته است و کسی حاضر نیست در آمریکا مسئولیت شکست این کشور مقابل جمهوری اسلامی را بپذیرد. به نظر می‌رسد یک توافق کوچک حاصل شده و ترامپ دارد قبل از اعلام آن، سرعت عمل می‌کند





