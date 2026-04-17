فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی در پی قطع اینترنت در ایام جنگ، بر لزوم جبران این خسارات پس از پایان درگیری‌ها تأکید کرد. وی در عین حال، بازگشایی اینترنت در شرایط کنونی را به صلاح کشور ندانست و آن را در تضاد با امنیت ملی قلمداد کرد. رنجبر معتقد است که دشمن ممکن است از بستر اینترنت برای ایجاد انسجام در میان نیروهای معاند و ایجاد مشکلات داخلی استفاده کند. با این حال، وی با توجه به دریافت پاسخ‌های قاطع از سوی جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که در فرصت مقتضی، فضای اینترنت بازگشایی شود، اما پیش از آن، اطمینان‌بخشی از جبران خسارات از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، به تشریح ابعاد خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی در پی قطعی اینترنت از ابتدای درگیری‌های اخیر پرداخت. وی با تأکید بر اینکه در دوران جنگ و هجوم به یک کشور، طبیعی است که تمامی مشاغل متحمل خسارت شوند، بیان داشت: حاکمیت پس از پایان جنگ باید با برنامه‌ریزی هدفمند، برای جبران خسارات وارده به مشاغل و آحاد جامعه تلاش کند. هر شغلی که تحت‌الشعاع این وقایع قرار گرفته است، مستلزم دریافت مساعدت‌های ویژه و خاص می‌باشد.

رنجبر در ادامه به نقش مخرب اینترنت در برخی مقاطع اشاره کرد و گفت: دشمن در مقاطعی توانست با استفاده از ابزار اینترنت، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند. از این رو، در شرایط کنونی، باز گذاشتن اینترنت ممکن است به صلاح نباشد و زمینه‌ساز برخی مسائل دیگر شود. مجلس موظف است همان‌گونه که از منازل مسکونی بمباران‌شده حمایت می‌شود، از کسب‌وکارهایی که تحت‌تأثیر این وقایع قرار گرفته‌اند نیز در برابر دولت مطالبه جبران خسارت کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه شخصاً اعتقادی به برقراری ارتباط از طریق پل‌هایی که دشمن می‌تواند از آن‌ها برای نفوذ و ایجاد انسجام در میان نیروهای معاند استفاده کند، ندارد، ادامه داد: بهترین پاسخ به این موضوع را شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد داد، زیرا آنها آگاه‌تر از هر کسی هستند که در شرایط فعلی، چه افراد و گروه‌هایی می‌توانند از طریق بستر اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و جبهه داخلی را با مشکل مواجه سازند. رنجبر اذعان داشت که جنگ برای تمامی مشاغل خسارت‌بار بوده و کسب‌وکارها را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ به عنوان مثال، تجارت دریایی نیز به شدت تحت‌الشعاع این وقایع قرار گرفته است. وی با اشاره به پاسخ‌های کوبنده‌ای که جمهوری اسلامی به دشمن وارد کرده و منجر به عقب‌نشینی آن شده است، ابراز امیدواری کرد که در اولین فرصت، فضای اینترنت بازگشایی شود و در این زمینه رویکرد متفاوتی اتخاذ گردد. اما تا رسیدن به این مرحله، اطمینان‌بخشی از جبران خسارت، ارزشی بیشتر و منافعی عمیق‌تر برای کشور به همراه دارد. درباره نحوه جبران خسارت مشاغلی که در این مدت به دلیل قطعی اینترنت آسیب دیده‌اند، رنجبر اعلام کرد که این تصمیمی است که باید پس از پایان جنگ اتخاذ شود. اگرچه این موارد در برنامه قرار دارند، اما امکان پرداخت فوری خسارات در حال حاضر وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد که با بازگشت به شرایط عادی، مجلس مدافع حقوق تمامی آسیب‌دیدگان، از جمله صاحبان کسب‌وکارهای خسارت‌دیده خواهد بود. در پایان، رنجبر پیشنهاد کرد که جبران خسارات می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از تنگه هرمز، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و باز شدن ارتباطات اقتصادی با جهان صورت گیرد. این منابع باید به سمت افرادی که شغلشان در جریان جنگ خسارت دیده است، هدایت شود. با این حال، وی بار دیگر تأکید کرد که در شرایط کنونی، مخالف بازگشایی اینترنت است و آن را در تضاد کامل با امنیت کشور می‌داند. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌های فراوانی در خصوص تأثیرات بلندمدت قطعی اینترنت بر اقتصاد دیجیتال کشور و توان رقابتی کسب‌وکارهای آنلاین وجود دارد. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که قطع مکرر و طولانی‌مدت اینترنت، علاوه بر خسارات مالی مستقیم، اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز خدشه‌دار کرده و موجب مهاجرت نیروهای متخصص و فعالان اقتصادی به خارج از کشور می‌شود. در مقابل، دیدگاه امنیتی مطرح‌شده توسط برخی مسئولان، بر لزوم اولویت دادن به حفظ امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از بستر ارتباطات مجازی در شرایط حساس تأکید دارد. این تنش میان ملاحظات اقتصادی و امنیتی، نیازمند تدوین راهکارهای جامع و متوازن است تا هم از منافع اقتصادی کسب‌وکارها حمایت شود و هم امنیت کشور به طور کامل تأمین گردد. به نظر می‌رسد تا زمان دستیابی به اجماع در این خصوص، کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهند بود. فرایند جبران خسارت نیز، همان‌گونه که اشاره شد، پس از پایان درگیری‌ها آغاز خواهد شد و اجرای آن نیازمند سازوکارهای شفاف و عادلانه برای ارزیابی و پرداخت خسارات است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در این فرآیند نقش فعالی ایفا کند و از حقوق تمامی متضرران دفاع نماید. در این میان، عدم شفافیت در مورد زمان دقیق بازگشایی اینترنت و چگونگی اجرای برنامه‌های جبرانی، بر نگرانی‌ها و ابهامات موجود می‌افزاید. لازم به ذکر است که متن اصلی خبر شامل اطلاعاتی درباره قیمت طلا و سکه است که در بازنویسی به دلیل تمرکز بر محتوای مصاحبه حذف شده است





