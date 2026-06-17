عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: یادداشت تفاهم با آمریکا نیازی به تصویب مجلس ندارد، اما اگر به مرحله اجرا برسد، منافع ملی کشور تا حد قابل توجهی تأمین خواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای میان ایران و آمریکا، تأکید کرد که این یادداشت تفاهم در مجموع نمره قبولی دارد و به میزان قابل توجهی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین میکند، البته به شرط آنکه به مرحله اجرا برسد. وی همچنین با اشاره به مواضع اخیر کشورهای اروپایی، تأکید کرد که اروپاییها نیز اخیراً در بیانیهای مشترک اعلام آمادگی کردهاند که در مسیر رفع تحریمها گام بردارند و به نظر میرسد نمیخواهند از این روند -رفع تحریمهای ایران- از قافله عقب بمانند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: یادداشت تفاهم نیازی به تصویب مجلس ندارد و تنها قراردادها باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شده و به تصویب برسند.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای میان ایران و آمریکا اظهار کرد: با توجه به همه واقعیتهای موجود در صحنه، این یادداشت تفاهم در مجموع نمره قبولی دارد و به میزان قابل توجهی متضمن حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است، البته به شرط آنکه به مرحله اجرا برسد. وی افزود: ما همچنان معتقدیم آمریکا غیرقابل اعتماد است و ممکن است در صحنه عمل به تعهدات خود پایبند نباشد.
البته اگر این تفاهم اجرایی نشود، جمهوری اسلامی ایران در همین نقطه فعلی قرار خواهد داشت و اهرمهای قدرت کشور نیز تغییری نخواهد کرد، اما در صورت اجرای آن، منافع ملی کشور تا حد قابل توجهی تأمین خواهد شد. بروجردی تصریح کرد: اینکه جبهه دشمن، شامل رژیم نامشروع و کودککش صهیونیستی، مخالفان ترامپ در آمریکا و همچنین ضدانقلاب، نسبت به این تفاهم عصبانی هستند، خود نشانهای از آن است که این تفاهمنامه به نفع جمهوری اسلامی ایران است، چراکه اگر به ضرر ایران بود، باید از آن استقبال میکردند.
وی با اشاره به ابعاد منطقهای این تفاهم، خاطرنشان کرد: در این تفاهمنامه، جبهه مقاومت و بهویژه لبنان عملاً وارد مرحلهای از رسمیت پیدا کردن شدهاند. طرف مقابل پذیرفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست و متحدانی دارد که لبنان یکی از مهمترین و فعالترین آنها محسوب میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در شرایط محاصره دریایی قرار داشت و برداشته شدن این محدودیت از همان روز نخست تفاهم، امتیاز مهمی به شمار میرود. به نظر میرسد آمریکاییها تلاش دارند حسن نیت خود را نشان دهند، زیرا قرار بود در یک بازه زمانی یکماهه و به تدریج مسیرها باز شده و محاصره دریایی رفع شود، اما این اتفاق با سرعت بیشتری رخ داد.
بروجردی گفت: بر اساس گزارشها، تردد چندین کشتی ایرانی از تنگه هرمز از سر گرفته شده و صادرات نفت و سایر کالاهای کشور نیز به شرایط عادی بازگشته است. این موضوع نشان میدهد که این تفاهم، با وجود باقی ماندن دو روز تا امضای آن در سوئیس، عملاً وارد مرحله اجرا شده است.
وی با اشاره به آثار اقتصادی این تفاهم، اظهار کرد: رفع تحریمها و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و برقراری مجدد ارتباطات بانکی با جهان نیز از جمله موضوعاتی است که با این تفاهم برای کشورمان عملیاتی خواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مواضع اخیر کشورهای اروپایی، گفت: اروپاییها نیز اخیراً در بیانیهای مشترک اعلام آمادگی کردهاند که در مسیر رفع تحریمها گام بردارند و به نظر میرسد نمیخواهند از این روند -رفع تحریمهای ایران- از قافله عقب بمانند.
وی تأکید کرد: در مجموع، این تفاهمنامه به میزان قابل قبولی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین میکند و میتواند زمینه را برای برداشتن گامهای بعدی فراهم سازد. بروجردی درباره مذاکرات آتی در حوزه هستهای، اظهار کرد: در ادامه، یک فرصت ۶۰ روزه برای مذاکرات بعدی درباره موضوع هستهای فراهم خواهد شد که مواضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کاملاً روشن و شفاف است. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز دانش اصلی هستهای خود را کنار نخواهد گذاشت.
حداکثر موضوعی که ممکن است مورد بحث قرار گیرد، میزان اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی است که آن هم نباید از کشور خارج شود
ایران و آمریکا یادداشت تفاهم مذاکرات منابع مالی تردد کشتیها منابع مالی بلوکه شده تردد کشتیها از تنگه هرمز صادرات نفت و سایر کالاها منابع مالی بلوکه شده توسط آمریکا تردد کشتیها از تنگه هرمز صادرات نفت و سایر کالاها منابع مالی بلوکه شده توسط آمریکا تردد کشتیها از تنگه هرمز صادرات نفت و سایر کالاها منابع مالی بلوکه شده توسط آمریکا