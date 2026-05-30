عضو فراکسیون بازسازی و توسعه مجلس عراق، پایان حضور نظامی ترکیه در عراق را خواستار شد

عضو فراکسیون بازسازی و توسعه مجلس عراق، پایان حضور نظامی ترکیه در عراق را خواستار شد
عراقنخست وزیر عراقعلی الزیدی
📆5/30/2026 4:16 PM
📰SharghDaily
علی الفتلاوی، از رهبران فراکسیون بازسازی و توسعه در مجلس عراق روز شنبه از دولت علی الزیدی، نخست وزیر عراق خواستار اقدام دیپلماتیک فوری برای پایان حضور نظامی ترکیه در اراضی عراق شد. وی تاکید کرد که همه بهانه و دلایلی که ترکیه با آن حضور خود در خاک عراق را توجیه می کرد، از بین رفته است.

یک عضو برجسته فراکسیون بازسازی و توسعه مجلس عراق خواستار اقدام دیپلماتیک دولت جدید برای پایان حضور نظامی ترکیه در این کشور شد.

وی تاکید کرد که همه بهانه و دلایلی که ترکیه با آن حضور خود در خاک عراق را توجیه می کرد، از بین رفته است. الفتلاوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه گفت که دلایل ترکیه در خصوص حفظ امنیت جنوب این کشور کاملا پس از خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) از بین رفته است.

وی با بیان اینکه تداوم حضور ترکیه و گسترش حضور نظامی‌اش در اراضی عراق، دیگر هیچ دلیلی ندارد، افزود که ماندن نیروهای ترکیه نقض صریح و آشکار حاکمیت ملی و تهدید مستقیمی برای امنیت ملی عراق به شمار می‌رود

