عضو فراکسیون بازسازی و توسعه مجلس عراق، پایان حضور نظامی ترکیه در عراق را خواستار شد

علی الفتلاوی، از رهبران فراکسیون بازسازی و توسعه در مجلس عراق روز شنبه از دولت علی الزیدی، نخست وزیر عراق خواستار اقدام دیپلماتیک فوری برای پایان حضور نظامی ترکیه در اراضی عراق شد. وی تاکید کرد که همه بهانه و دلایلی که ترکیه با آن حضور خود در خاک عراق را توجیه می کرد، از بین رفته است.

یک عضو برجسته فراکسیون بازسازی و توسعه مجلس عراق خواستار اقدام دیپلماتیک دولت جدید برای پایان حضور نظامی ترکیه در این کشور شد. علی الفتلاوی، از رهبران فراکسیون بازسازی و توسعه در مجلس عراق روز شنبه از دولت علی الزیدی ، نخست وزیر عراق خواستار اقدام دیپلماتیک فوری برای پایان حضور نظامی ترکیه در اراضی عراق شد.

وی تاکید کرد که همه بهانه و دلایلی که ترکیه با آن حضور خود در خاک عراق را توجیه می کرد، از بین رفته است. الفتلاوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه گفت که دلایل ترکیه در خصوص حفظ امنیت جنوب این کشور کاملا پس از خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) از بین رفته است.

وی با بیان اینکه تداوم حضور ترکیه و گسترش حضور نظامی‌اش در اراضی عراق، دیگر هیچ دلیلی ندارد، افزود که ماندن نیروهای ترکیه نقض صریح و آشکار حاکمیت ملی و تهدید مستقیمی برای امنیت ملی عراق به شمار می‌رود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عراق نخست وزیر عراق علی الزیدی حضور نظامی ترکیه در عراق پایان حضور نظامی ترکیه در عراق حکومت ملی عراق امنیت ملی عراق حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)

United States Latest News, United States Headlines