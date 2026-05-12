محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، درباره حملات و ترورهای رژیم صهیونیستی علیه دانشمندان و مراکز علمی در منطقه، بیان کرد: اگر هدف از مقابله با برنامه هستهای ایران، حفاظت از کشورهای عربی و خلیج فارس عنوان میشود، چرا رژیم صهیونیستی طی دهههای گذشته صدها دانشمند عراقی، از جمله متخصصان هستهای، زیستشناسان، استادان دانشگاه و پزشکان را ترور کرده است؟ به گزارش ایسنا، وی افزود، هدف قرار گرفتن نخبگان علمی و مراکز صنعتی و تحقیقاتی تنها به عراق محدود نبوده و کشورهای عربی و اسلامی دیگری را نیز دربرگرفته است. الفرح تأکید کرد که ایجاد رژیم صهیونیستی در قلب منطقه، با اهدافی همچون تضعیف کشورهای منطقه، جلوگیری از استقلال آنها و حفظ سلطه آمریکا و غرب انجام شده است:
وی با اشاره به حملات به رآکتور هستهای عراق، تأسیسات سوریه، کارخانه داروسازی الشفاء در سودان و کارخانه الیرموک، این اقدامات را بخشی از پروژه جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای منطقه دانست. همچنین، ترور دانشمندان و دانشگاهیان در کشورهای مختلف عربی و اسلامی با هدف جلوگیری از شکلگیری توان علمی مستقل انجام شده است
