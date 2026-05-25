عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن: تهران با طرح معادله امنیت انرژی و ثبات منطقه، جهان را در برابر انتخابی سرنوشت‌ساز قرار داده است
📆5/25/2026 5:42 AM
📰EtemadOnline
عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با حمایت از مواضع ایران، تأکید کرد تهران با طرح معادله امنیت انرژی و ثبات منطقه، جهان را در برابر انتخابی سرنوشت‌ساز قرار داده است. محمد الفرح افزود: ایران امروز چنین رویکردی را در پیش گرفته و در حال مذاکره بر سر حق منطقه برای دستیابی به ثبات و آرامش است. این عضو دفتر سیاسی انصارالله افزود: تهران جهان را در برابر دو گزینه قرار داده است؛ یا تضمین امنیت کشتیرانی و عبور روان انرژی، یا هم‌سویی با بنیامین نتانیاهو و اهداف تهاجمی او.

محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جهان باید میان امنیت انرژی و جاه‌طلبی‌های دشمن اسرائیلی یکی را انتخاب کند. به گزارش ایسنا، الفرح با اشاره به مواضع اخیر ایران در این زمینه، افزود: ایران امروز چنین رویکردی را در پیش گرفته و در حال مذاکره بر سر حق منطقه برای دستیابی به ثبات و آرامش است.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله افزود: تهران جهان را در برابر دو گزینه قرار داده است؛ یا تضمین امنیت کشتیرانی و عبور روان انرژی، یا هم‌سویی با بنیامین نتانیاهو و اهداف تهاجمی او. محمد الفرح در ادامه تصریح کرد که همراهی با سیاست‌های نتانیاهو و اهداف جنگ‌طلبانه وی، نه‌تنها ثبات منطقه را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند بر روند تجارت جهانی، امنیت انرژی و معیشت مردم در سطح بین‌المللی نیز تأثیرات گسترده‌ای بر جای بگذارد.

