عصر جدید در کاخ سفید: استیون میلر جایگزین سوزی وایلز شد

دونالد ترامپ استیون میلر را به عنوان رئیس جدید دفتر کاخ سفید منصوب کرد. این تغییر بزرگ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره رخ داد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی که بزرگترین جابه‌جایی در حلقه نزدیکان وی از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، استیون میلر را به عنوان رئیس جدید دفتر کاخ سفید معرفی کرد. این فرمان که از دوشنبه آینده یعنی ۱۸ آبان ماه اجرایی خواهد شد، تنها سه روز پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره منتشر شد. سوزی وایلز که پیش از این در سمت رئیس دفتر کاخ سفید خدمت می‌کرد، از این پس به تشکیلات سیاسی ترامپ منتقل خواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال اعلام کرد که میلر یکی از مورد اعتمادترین مشاوران اوست و نقش کلیدی در سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ایفا کرده است.

زمان دقیق تغییر و اعلام رسمی جانشینی

دونالد ترامپ در تاریخ جمعه ۱۵ آبان، سه روز بعد از اینکه جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست دادند، تغییر ساختار اجرایی در کاخ سفید را تأیید کرد. استیون میلر که هم‌اکنون معاون رئیس دفتر کاخ سفید است، از ۱۸ آبان رسماً مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های این مجموعه را بر عهده خواهد گرفت. رئیس‌جمهور آمریکا در این بیانیه از وایلز بابت عملکرد فوق‌العاده‌اش تشکر کرد و افزود که وی نقش جدیدی در ساختار سیاسی حزب خواهد داشت. با این حال، توضیح دقیقی درباره دلایل این جابه‌جایی ارائه نشد و سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که وایلز پنج‌شنبه شب استعفای خود را تقدیم کرده بود.

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سوابق اجرایی وایلز و انتقادات رسانه‌ای

سوزی وایلز ۶۹ ساله، با سابقه فعالیت از سال ۲۰۱۶ در کارزارهای انتخاباتی ترامپ، نخستین زنی بود که به ریاست دفتر کاخ سفید منصوب شد. او در مدیریت ستاد انتخاباتی ۲۰۲۴ و ایجاد نظم در تشکیلات حزب نقش اصلی داشت و طولانی‌ترین دوره ریاست دفتر را در تاریخ دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تجربه کرد. وایلز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آخرین روز کاری وی در این سمت بوده و به دستاوردهایی مانند تقویت امنیت مرزها و کاهش مالیات‌ها افتخار می‌کند. پیش از این، مجله ونیتی‌فر در دسامبر ۲۰۲۵ مصاحبه‌هایی انتقادی از او منتشر کرد که البته وایلز آن‌ها را گمراه‌کننده خواند. گزارش‌هایی نیز وجود داشت که نشان می‌داد تصمیمات ترامپ بدون مشورت با او گرفته می‌شد.

ورود میلر به قلب قدرت و تغییر استراتژی

استیون میلر از سال ۲۰۱۶ در حلقه نزدیکان ترامپ حضور دارد و به عنوان معمار اصلی سیاست‌های مهاجرتی و تشدید کنترل‌های مرزی شناخته می‌شود. برخلاف وایلز که بیشتر مدیری هماهنگ‌کننده بود، میلر نقش برجسته‌ای در تدوین و دفاع از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ایفا کرده است. انتصاب او به ریاست دفتر کاخ سفید می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک تغییر اجرایی داشته باشد زیرا او مسئول مدیریت دسترسی به رئیس‌جمهور و پیگیری اولویت‌های دولت است. این تغییر نشان می‌دهد که ترامپ در دوره دوم، بر سیاست‌های ایدئولوژیک و اجرایی مستقیم تمرکز بیشتری خواهد داشت.

پیامدهای انتخابات و تأثیر بر کابینه

انتخابات سوم نوامبر که منجر به کسب کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها شد، فشارهای سیاسی قابل توجهی بر ترامپ وارد کرده است. این شکست باعث شد تا گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در ترکیب مشاوران ارشد شدت بگیرد. با وجود شایعاتی درباره برکناری پیت هگست، وزیر جنگ، ترامپ با دفاع از عملکرد او، قصد حفظ او را اعلام کرد. این در حالی است که روزنامه واشینگتن پست حدود سه هفته پیش از این تغییر، از تشدید رقابت‌های داخلی بر سر قدرت در کاخ سفید خبر داده بود. برخی مقامات کاخ سفید و ترامپ پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده بودند، اما واقعیت تغییر نشان داد که تنش‌های داخلی پایدار بوده است.

آینده سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های جدید

با ورود استیون میلر به سمت ریاست دفتر کاخ سفید، انتظار می‌رود تمرکز بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی و کنترل مرزها افزایش یابد. این تغییر ساختار در حالی رخ می‌دهد که دموکرات‌ها اکنون کنترل کنگره را در اختیار دارند و ممکن است در برابر سیاست‌های اجرایی کاخ سفید مقاومت کنند. میلر در دوره دوم علاوه بر معاونت، به عنوان مشاور امنیت داخلی نیز فعالیت می‌کرده و تجربه لازم برای مدیریت بحران‌های سیاسی را دارد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد که ترامپ در پاسخ به فشارهای انتخاباتی، تیم اجرایی خود را به سمت افراد وفادارتر و ایدئولوژیک‌تر بازسازی کرده است.