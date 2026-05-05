عشق نافرجام و سرقت؛ اعترافات عجیب یک زوج سابقه دار در مشهد

دستگیری یک زوج جوان در مشهد به اتهام سرقت خودرو و فروش مواد مخدر، داستانی از عشقی نافرجام و گرایش به جرم را فاش کرد. این زوج مدعی هستند از ۱۴ سالگی عاشق یکدیگر بوده اند اما نتوانسته اند ازدواج کنند.

دستگیری یک زوج سابقه دار در مشهد در ارتباط با سرقت خودرو و فروش مواد مخدر ، داستانی عجیب از عشقی نافرجام را برملا کرد. این زوج جوان، دختر ۳۲ ساله و پسر ۳۳ ساله، در جریان یک عملیات پلیس ی گسترده توسط نیروهای کلانتری سپاد مشهد دستگیر شدند.

اعترافات آن‌ها نشان می‌دهد که هر دو دارای سابقه کیفری هستند و از ۱۴ سالگی عاشق یکدیگر بوده‌اند، اما به دلیل مخالفت خانواده‌ها نتوانسته‌اند با هم ازدواج کنند. این ناکامی، آن‌ها را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است. نیروهای گشت نامحسوس کلانتری سپاد مشهد، در حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه پراید مشکوک شدند. راننده پراید با مشاهده پلیس، به طور ناگهانی مسیر خود را تغییر داد تا از دید نیروهای انتظامی پنهان شود.

با این حال، افسران گشت که به مجرم بودن سرنشینان مشکوک بودند، بلافاصله دستور ایست دادند و مسیر پراید را سد کردند. استعلام پلاک خودرو نشان داد که پراید در فهرست خودروهای سرقتی قرار دارد و از مقابل منزلی در طبرسی جنوبی به سرقت رفته است. به این ترتیب، دختر و پسر جوان به کلانتری منتقل شدند و تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفتند.

بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد که هر دو متهم از سابقه داران حرفه‌ای هستند و در شهرک شهید رجایی سکونت دارند. در ابتدا، متهمان ادعا کردند که بی‌گناه هستند، اما پس از بازرسی بدنی و خودروی سرقتی، مقادیری مواد مخدر از انواع مختلف کشف شد. این کشف، آن‌ها را مجبور به اعتراف به جرم کرد.

تحقیقات بیشتر نشان داد که دختر ۳۲ ساله، پراید را از مقابل منزلی در خیابان شیخ صدوق سرقت کرده و سپس با پسر ۳۳ ساله قرار گذاشته تا برای فروش مواد مخدر به حاشیه صد متری بروند. آن‌ها در اطراف میدان خیام توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. متهمان در اعترافات خود بیان کردند که از دوران کودکی با یکدیگر همسایه بوده‌اند و در ۱۴ سالگی عاشق هم شده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با هم ازدواج کنند، اما به دلیل مشکلات خانوادگی این امر میسر نشد. این عشق پنهان، آن‌ها را به سمت ارتکاب جرم سوق داد و هر دو سابقه دار شدند. پسر جوان که به مصرف مواد مخدر نیز اعتیاد دارد، به فروش مواد مخدر نیز اعتراف کرد. از مخفیگاه این زوج، ۲۴ گرم شیره، ۱۳ گرم تریاک و مقداری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

پلیس در حال حاضر در حال بررسی دقیق‌تر این پرونده و واکاوی ابعاد مختلف آن است. مالک خودروی پراید نیز شناسایی شده است. این پرونده، نمونه‌ای از تاثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی بر گرایش افراد به سمت جرم و ارتکاب اعمال مجرمانه است. ناکامی در رسیدن به آرزوها و عدم حمایت اجتماعی می‌تواند افراد را به سمت انتخاب مسیرهای نادرست سوق دهد.

پلیس با تشدید گشت‌زنی‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه، تلاش می‌کند تا از وقوع جرایم مشابه جلوگیری کند و امنیت جامعه را تامین کند. این عملیات نشان داد که نیروهای انتظامی با هوشیاری و دقت بالا، موفق به شناسایی و دستگیری مجرمان شده و از گسترش جرم در جامعه جلوگیری می‌کنند. همچنین، این پرونده اهمیت توجه به مسائل اجتماعی و خانوادگی و ارائه حمایت‌های لازم به جوانان را برجسته می‌کند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرقت خودرو مواد مخدر مشهد کلانتری سپاد عشق نافرجام سابقه دار اعترافات پلیس گشت نامحسوس جرایم اجتماعی

United States Latest News, United States Headlines