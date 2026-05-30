رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره بهرهمندی روسیه و چین از شرایط ویژه تردد از تنگه هرمز و اهمیت ژئوپولیتکی این تنگه برای ایران توضیح داد.
ابرهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتوگویی اعلام کرده که روسیه و چین از شرایط ویژهای که برای تردد از تنگه هرمز ایجاد خواهد شد، بهرهمند خواهند شد.
وی با تأکید بر این که روسیه و چین همواره از ایران حمایت کرده و در سختترین شرایط در کنار تهران ایستادهاند، گفت: به همین دلیل در ساماندهی دریانوردی و ترانزیت از تنگه هرمز توجه ویژهای به این دو کشور خواهد شد و این موضوع شامل کشتیهای تجاری و نفتکشهای آنها نیز میشود. عزیزی با اشاره به اهمیت ژئوپولیتیکی تنگه هرمز به عنوان بخشی از آبهای سرزمینی و جغرافیای ایران، تأکید کرد که ایران حق دارد هر تصمیمی را که لازم بداند در این خصوص بگیرد و هیچکس نمیتواند این حق را به چالش بکشد
