عزیزی: آمریکا جز مذاکره و پذیرش شروط ایران راهی نداشت

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مقاومت مردم آمریکا را مجبور به مذاکره کرد، بر لزوم اجرای تعهدات توسط واشنگتن تاکید کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ابراهیم عزیزی ، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به مقاومت مردم ایران اعلام کرد که آمریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشته است.
وی تاکید کرد که عصر زیادهخواهی و زیر پاگذاشتن حقوق ملت ایران به پایان رسیده و اکنون آمریکا موظف است برای جلب اعتماد ملت ایران، تمامی بندهای یادداشت تفاهم را به صورت متعهدانه اجرا کند. این بندها شامل توقف جنگ علیه لبنان و تخلیه سریع جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی است. عزیزی هشدار داد که هرگونه بدعهدی یا خروج از چارچوب اصلی تفاهم باعث خواهد شد نیروهای مسلح ایران با پشتیبانی ملت دلیر، محکمتر و کوبندهتر از گذشته پاسخ دهند.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که مذاکرات ایران و آمریکا طی ماههای اخیر با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است. ایران همواره بر حفظ حقوق هستهای و رفع تحریمها تاکید کرده و آمریکا را به بدعهدی و عدم پایبندی به تعهداتش متهم کرده است. کارشناسان سیاسی معتقدند که مقاومت مردم و دیپلماسی فعال ایران، واشنگتن را مجبور به تجدید نظر در رویکرد خود کرده است.
در همین راستا، کرملین نیز از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرده و آمادگی خود را برای میانجیگری اعلام نموده است. از سوی دیگر، اخبار دیگری نیز در رسانهها منتشر شده است. به گزارش منابع محلی، از ساعاتی دیگر عبور پروازهای بینالمللی از آسمان عراق آغاز خواهد شد. همچنین قیمت طلا امروز با کاهش مواجه شد و طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۶ میلیون تومانی سقوط کرد.
در حوزه سایبری، حمله محدودی به چهار بانک صورت گرفته که مسئولان امنیتی ضمن تکذیب افشای اطلاعات مشتریان، در حال بررسی ابعاد حادثه هستند. این رویدادها نشان از تحولات گوناگون در منطقه و جهان دارد اما تمرکز اصلی بر سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا و پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقه است. به نظر میرسد نقطه عطف جدیدی در روابط دو کشور رقم خورده است.
ایران با اتکا به قدرت نظامی و دیپلماتیک خود، توانسته است شرایط را به نفع ملت خود تغییر دهد. اکنون همه نگاهها به واشنگتن است تا ببینند آیا دولت آمریکا قادر خواهد بود از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با گامهای عملی اعتماد سازی کند یا بار دیگر مسیر تقابل و تنش را در پیش خواهد گرفت. فعالان سیاسی بر این باورند که تداوم مقاومت و وحدت داخلی، رمز موفقیت ایران در این مسیر حساس است
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