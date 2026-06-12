بازیکن تیم ملی فوتبال ایران دربارهeedارهای اخیر در منطقه و نقش تیم در نمایش فرهنگ وcian ایران صحبت کرده و نگرانی خود را درباره نداشتن برخی از اعضای کلیدی تیم به دلیل مشکلات ویزای آمریکا بیان میکند.
سعيدعزتاللهی در گفتوگو با رویترز دربارهедارهای اخیر ایران و نقش تیم ملی فوتبال در این شرایط صحبت کرده است. وی بیان میدارد که حضور تیم ملی در مکزیک فرصتی طلایی برای نشان دادن تصویر واقعی ایران و معرفی فرهنگ و دین مردم آن به جهان است.
با این حال، وی نگرانی خود را دربارهedار تیم با نبود برخی از اعضای کلیدی از جمله سرپرست، مدیر اجرایی و تیم رسانهای به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا ابراز میکند و تأکید میورزد که این افراد تأثیرگذارند و نبودشان دردسرساز است. او از فیفا انتظار دارد که در روزهای باقیمانده تا اولین بازی، ویزای همه اعضای تیم صادر کند
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