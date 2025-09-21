حسن عزالدین، نماینده پارلمان لبنان، تجاوزات اسرائیل را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی دولت شد. وی بر اهمیت مقاومت و حمایت مردمی تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا تجاوزات اسرائیل را محکوم کند.

حسن عزالدین، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ، در اظهاراتی اعلام کرد که تجاوز ات مستمر رژیم صهیونیستی، از جمله جنایت هدف قرار دادن یک خودروی غیرنظامی در مقابل ورودی بیمارستان دولتی تبنین، تجاوز ی آشکار است و دولت لبنان هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

وی با تأکید بر آمادگی برای ورود به نبرد انتخاباتی پارلمانی، افزود که حامیان مردمی که همواره از مقاومت در سخت‌ترین شرایط حمایت کرده‌اند، همچنان به پشتیبانی خود ادامه خواهند داد و این حمایت را در صندوق‌های رأی با انتخاب گزینه مقاومت نشان خواهند داد. عزالدین از دولت لبنان خواست تا مسئولیت خود را در قبال این تجاوزات به عهده بگیرد و به مردم نشان دهد که در صورت عدم توانایی در اقدامات نظامی برای دفع تجاوز، صدای خود را بلند می‌کند و از تمامی امکانات موجود در سطح روابط بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله ارائه شکایت به شورای امنیت و احضار سفرای پنج کشور، برای پاسخگو کردن آنها در قبال تجاوزات جاری، استفاده خواهد کرد. وی همچنین اشاره‌ای به تحولات لبنان و منطقه داشت و اظهار داشت که تصمیم دولت لبنان در جلسات پنجم و هفتم اوت گذشته، یک خواسته‌ی داخلی نبوده، بلکه یک مطالبه خارجی و اسرائیلی است. عزالدین با بیان اینکه سلاح مقاومت مانعی در برابر اسرائیل برای رسیدن به اهدافش در اشغال لبنان است، تأکید کرد که سلاح مقاومت از آنچه که خلع سلاح شبه‌نظامیان نامیده شد و در توافق طایف که بین سلاح شبه‌نظامیان و سلاح مقاومت تمایز قائل شد، مستثنی است. وی به بیانیه‌ی وزارتی پس از امضای سند وفاداری ملی نیز اشاره کرد که بر حق لبنانی‌ها و حمایت از مقاومت در آزادسازی سرزمینشان از اشغال اسرائیل تأکید داشت، و همچنین سخنرانی‌های جوزف عون رئیس جمهور لبنان و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان را نیز مورد توجه قرار داد که بر این موضوع صحه گذاشته بودند.\در ادامه، عزالدین با اشاره به اهمیت اتحاد داخلی و مقاومت در برابر اشغالگری، بر لزوم حفظ حاکمیت و استقلال لبنان تأکید کرد. وی گفت که مقاومت، یک انتخاب استراتژیک برای حفظ کرامت و امنیت ملی لبنان است و این مقاومت با حمایت گسترده مردمی، به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تجاوزات اسرائیل عمل می‌کند. عزالدین همچنین افزود که مقاومت، تنها راه برای تضمین آزادی و استقلال کامل لبنان است و هیچ راه‌حل دیگری برای مقابله با اشغالگری وجود ندارد. وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی لبنان، بر ضرورت همبستگی ملی و وحدت در مقابله با این چالش‌ها تأکید کرد و از تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات، برای حل مشکلات کشور با یکدیگر همکاری کنند. عزالدین تصریح کرد که رژیم صهیونیستی همواره در پی تضعیف لبنان و ایجاد تفرقه در میان مردم این کشور بوده است و بنابراین، حفظ وحدت و همبستگی ملی، یک ضرورت حیاتی برای مقابله با توطئه‌های دشمن است.\در نهایت، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت با ابراز امیدواری نسبت به آینده لبنان، بر عزم راسخ خود برای ادامه مسیر مقاومت و دفاع از حقوق مردم لبنان تأکید کرد. وی با اشاره به پیروزی‌های مقاومت در گذشته، اطمینان داد که مقاومت با تکیه بر حمایت مردمی و اتحاد ملی، می‌تواند بر تمام چالش‌ها و مشکلات فائق آید و لبنان را به سوی آزادی، استقلال و رفاه سوق دهد. عزالدین همچنین از جامعه جهانی خواست تا با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی و حمایت از حق لبنان برای دفاع از خود، به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کند. وی در پایان سخنان خود، با تجدید میثاق با شهدا و مجاهدان مقاومت، تأکید کرد که تا آخرین لحظه از آرمان‌های مقاومت و آزادی لبنان دفاع خواهد کرد





