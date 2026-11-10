عرضه سهام ۶۴ میلیارد دلاری آنتروپیک و اتهام سایبری فرانسه به سپاه پاسداران

آنتروپیک با ارزش‌گذاری ۱.۴ تریلیون دلار وارد بورس شد؛ همزمان فرانسه با استناد به شواهد فنی، سپاه پاسداران را مسئول حملات سایبری به فروشگاه‌ها دانست.

سند ثبت‌شده در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه نشان می‌دهد شرکت توسعه دهنده کلاد یا همان آنتروپیک ، غول صنعت هوش مصنوعی، قصد دارد از طریق عرضه عمومی سهام در بازار نیویورک، حدود ۶۴ میلیارد دلار درآمد کسب کند. این شرکت خود را با ارزش‌گذاری بیش از یک‌هزار و چهارصد میلیارد دلار ارزیابی کرده و در مرحله نخست، ۸۲۵ میلیون سهم را با قیمت تخمینی بین ۷۰ تا ۷۸ دلار برای هر سهم ارائه خواهد داد. درآمد پیش‌بینی‌شده از این عرضه، بیش از ۶۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر انتظارات از سودآوری اولیه است.

کاهش ۳۶ درصدی انتظارات مالی آنتروپیک در وال‌استریت

انتظارات اولیه برای درآمد آنتروپیک در مرحله اول عرضه عمومی سهام، تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما عدد نهایی ۳۶ درصد کمتر از آن پیش‌بینی اولی بوده است. این تعدیل در اهداف مالی نشان‌دهنده بازنگری دقیق‌تر سرمایه‌گذاران در ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی است. در کنار این رویداد مالی، آنتروپیک روز دوشنبه نیز از انتشار نسخه‌های به‌روزرسانی‌شده دو مدل قدرتمند خود با نام‌های فِیبل ۵.۲ و مایتوس ۵.۲ خبر داد.

Also read فرانسه در واکنش به «حمله سایبری سپاه» سفیر ایران را احضار کرد؛ ایران اتهام‌های «بی‌اساس» را محکوم کرد

افزایش سرعت هوش مصنوعی و نگرانی از ترکیدن حباب

طبق اعلام رسمی آنتروپیک، مدل‌های جدید فِیبل ۵.۲ و مایتوس ۵.۲، ۳۰ درصد سریع‌تر از نسخه‌های پیشین عمل می‌کنند. با وجود سال‌ها تزریق سرمایه‌های کلان به اکوسیستم هوش مصنوعی، نگرانی‌ها از ترکیدن حباب قیمتی و کاهش شدید ارزش این شرکت‌ها، تأثیر قابل‌توجهی بر روانشناسی بازار سهام و نقدینگیglobal گذاشته است. این همزمانی بین پیشرفت فنی و احتیاط مالی، تصویری پیچیده از وضعیت فعلی این صنعت پرریسک ارائه می‌دهد.

اتهام حملات سایبری به سپاه پاسداران توسط دادستانی فرانسه

فرانسه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، سفیر جمهوری اسلامی ایران را برای اعتراض رسمی به حملات سایبری گسترده که منجر به یخ‌زدایی و فساد مواد غذایی در صدها فروشگاه شد، احضار کرد. مقام‌های فرانسوی سپاه پاسداران را مسئول مستقیم این حملات معرفی کرده‌اند که در ماه اکتبر ۲۰۲۶ موجب اختلال در سیستم‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی بانک‌های خون شد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، این اقدامات را تعرضی بی‌سابقه دانست و آماده‌سازی برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران را تأیید کرد.

شواهد فنی و درخواست بازداشت بین‌المللی هکرها

دادستانی پاریس روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد تحقیقات جنایی را درباره گروه شهید کاوه به اتهام هک سیستم‌های سرمایشی آغاز کرده است. شواهد فنی شامل استفاده از زبان فارسی و آدرس‌های آی‌پی مرتبط با نهادهای ایران، نشان‌دهنده شباهت این حملات به روش‌های عملیاتی گروه شهید کاوه است. بر این اساس، برای فرمانده این گروه وابسته به یگان سایبری سپاه و دو معاون او، درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی داده شده است. انور العنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که این اتحادیه برای واکنشی سریع و متحد به این تجاوز سایبری آماده است.

تغییرات اقلیمی و نقش تحولات ژئوپلیتیک در مصرف انرژی

گزارش بودجه جهانی کربن که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان همزمان با اجلاس اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا منتشر شد، پیش‌بینی کاهش ۰.۴ درصدی انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۶ را دارد. این نخستین کاهش سالانه از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است که عوامل آن شامل گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف نفت به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز می‌باشد.