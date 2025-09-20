عرضه کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» در نمایشگاه کتاب بغداد و استقبال گسترده

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد با عرضه کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» نوشته رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای و با مشارکت ناشران ایرانی و استقبال گسترده از سوی بازدیدکنندگان عراقی در حال برگزاری است. این نمایشگاه که با شعار «بغداد زیباتر است… هنگامی که می‌خوانیم» برگزار می‌شود، فرصتی برای معرفی آثار فرهنگی و ادبی ایران و همچنین تبادل نظر میان ناشران و مخاطبان از سراسر جهان فراهم می‌کند. حضور فعالان فرهنگی و سیاسی، عرضه کتاب‌های جدید در علوم اسلامی و همچنین تأکید بر اهمیت کتاب‌های امام خامنه‌ای از جمله نکات برجسته این رویداد است.

کتاب « انسان ۲۵۰ ساله » نوشته رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای ، در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد عرضه شد. این رویداد که با شعار « بغداد زیباتر است… هنگامی که می‌خوانیم» برگزار می‌شود، با مشارکت گسترده‌ای از ناشران از سراسر جهان همراه است و به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی در منطقه شناخته می‌شود. امسال، غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور فعال ناشران ایرانی برپا شده است و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان عراقی مواجه شده است.

این نمایشگاه فرصتی بی‌نظیر برای معرفی آثار ادبی، فرهنگی و مذهبی ایران به مخاطبان عراقی و سایر بازدیدکنندگان فراهم می‌کند. برنامه‌های جانبی متعددی نیز در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شود که از جمله می‌توان به رونمایی از کتاب‌های ترجمه شده به زبان عربی اشاره کرد. رونمایی از کتاب «پادشاه عشق»، شامل داستان‌هایی از جمله «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی، «شیخ صنعان» عطار نیشابوری و «بیژن و منیژه» از شاهنامه فردوسی، نمونه‌ای از این برنامه‌ها است که نشان‌دهنده توجه به ادبیات کلاسیک ایرانی است.\امیر موسوی، از فعالان فرهنگی و سیاسی در حوزه جهان عرب، در مصاحبه با خبرنگار تسنیم در بغداد، به اهمیت این نمایشگاه و حضور پررنگ ایران اشاره کرد. وی با اشاره به سومین بازدید خود از نمایشگاه، این دوره را از نظر سازماندهی، مشارکت و تنوع، به‌ویژه با حضور ناشران عربی، اسلامی و عراقی، بسیار ویژه توصیف کرد. موسوی همچنین به ارائه کتاب‌های مهمی پیرامون میراث و تمدن عراق اشاره کرد و این امر را در راستای ارتقای آگاهی فرهنگی و تاریخی ارزیابی کرد. وی در ادامه به علاقه زیاد به زندگینامه شهدای حشد الشعبی و محور مقاومت و چهره‌های مذهبی، سیاسی و ادبی عراقی اشاره کرد و این موضوع را از نیازهای نسل جدید دانست. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت نمایشگاه در انعکاس دغدغه‌ها و علایق فرهنگی و اجتماعی مردم عراق است.\مصطفی العتابی، یکی از غرفه‌داران عراقی حاضر در نمایشگاه، نیز در گفتگو با خبرنگار ما به اهمیت کتاب‌های عرضه شده در این رویداد اشاره کرد. وی با تأکید بر عرضه کتاب‌های جدید در علوم اسلامی، به‌ویژه کتاب‌های امام خامنه‌ای از جمله «انسان ۲۵۰ ساله»، به استقبال گرم جوانان از این کتاب اشاره کرد. العتابی، کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» را به عنوان منبعی ارزشمند برای ارائه نکات مهمی از تجربه اجتماعی و سیاسی و همچنین ارائه خوانشی نو از زندگی معصومین (ع) معرفی کرد. وی تأکید کرد که این کتاب و سایر آثار امام خامنه‌ای در حوزه توانمندسازی، نقش دروازه‌ای برای جوانان و مدخلی فکری به سوی اندیشه‌های امام خامنه‌ای را ایفا می‌کند. این اظهارات نشان‌دهنده تأثیر عمیق این کتاب‌ها بر نسل جوان و نقش آن‌ها در شکل‌دهی به افکار و دیدگاه‌های آنان است. این نمایشگاه همچنین شاهد رویدادهای دیگری از جمله پیام جدید القسام خطاب به صهیونیست‌ها و موفقیت کشتی‌گیر ایرانی، ساروی، در مسابقات قهرمانی جهان بود





