عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال؛ گامی نوین در مسیر شفافیت اقتصادی

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلال احمر از عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد این هلدینگ در مسیر تبدیل به نهاد مالی تحت نظارت بورس است.
در نخستین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال (زهلال)، یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلال احمر ، از تغییر رویکرد این مجموعه خبر داد و اعلام کرد که این هلدینگ در مسیر تبدیل شدن به یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارد.
به گفته وی، ورود شرکتهای زیرمجموعه به بورس بخشی از برنامه کلان هلدینگ برای ارتقای بهرهوری داراییها و استقرار نظام حکمرانی شرکتی است. فلاح با تأکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی، بازار سرمایه را بستری برای کشف ارزش واقعی شرکتها، تخصیص بهینه منابع و ارتقای استانداردهای مدیریتی دانست.
وی همچنین از تدوین برنامهای سه تا چهار ساله برای ورود سایر شرکتهای زیرمجموعه هلال احمر به بازار سرمایه خبر داد و گفت شرکت سرمایهگذاری هلال احمر نیز تا سال ۱۴۰۸ در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. این اقدامات در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور افزایش شفافیت مالی و اقتصادی انجام میشود.
شرکت کشت و صنعت هلال به عنوان نخستین زیرمجموعه هلال احمر در بازار سرمایه عرضه میشود و نقش مهمی در حوزه امنیت غذایی کشور ایفا میکند. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلال احمر با اشاره به برنامههای توسعهای این شرکت، از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اجرای طرحهای توسعهای در بخش دامپروری خبر داد. هدف از این طرحها افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش از طریق ایجاد صنایع تبدیلی و در نهایت افزایش سودآوری برای سهامداران است.
فلاح ابراز امیدواری کرد که طی دو تا سه سال آینده، این شرکت با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید به بازدهی پایدارتری دست یابد. وی همچنین از برنامه هلدینگ برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت استفاده از برخی اراضی تحت اختیار مجموعه برای احداث نیروگاههای خورشیدی و تولید برق، بخشی از راهبرد مولدسازی و مدیریت بهینه داراییها خواهد بود.
در این نشست، جواد صادقیپناه، مشاور اقتصادی شرکت سرمایهگذاری هلال احمر، درباره کاهش سود خالص شرکت کشت و صنعت هلال توضیح داد و بیان کرد که تأخیر در اعلام نرخ دولتی شیر بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار بوده، اما این موضوع در سال ۱۴۰۴ جبران شده است. همچنین نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به تشریح مبانی ارزشگذاری زهلال پرداخت و از لحاظ کردن شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ زاد و ولد دام و متوسط تولید روزانه شیر در محاسبات خبر داد.
فلاح در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن فرآیند عرضه اولیه، به تغییرات مدیریتی و مسائل حقوقی اشاره کرد و گفت که طی شش ماه گذشته اقدامات لازم برای تسریع این فرآیند انجام شده است. این رویداد نشاندهنده عزم جدی هلال احمر برای حضور فعال در بازار سرمایه و بهرهگیری از ظرفیتهای آن در جهت شفافیت و کارآمدی اقتصادی است
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