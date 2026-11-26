شرکت بین‌المللی جنگ خون هوا کیش، عرضه نخست ۲۱ هزار پنل خورشیدی برند ترینا با مجموع توان ۱۵ مگاوات را در تالار فرعی بورس کالا برای ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد.

شرکت بین‌المللی جنگ خون هوا کیش به عنوان یکی از بازیگران فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر ، اعلام کرد که محموله نخست پنل‌های خورشیدی خود را در بازار سرمایه عرضه خواهد کرد. این رویداد اقتصادی با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای مصرف‌کنندگان نهایی و کاهش واسطه‌گری‌های سنتی برنامه‌ریزی شده است. محموله مذکور شامل ۲۱ هزار قطعه پنل خورشیدی از برند معروف ترینا است که توان نامی هر یک از آن‌ها به ۷۲۰ وات می‌رسد. مجموع توان اسمی این محموله اولیه از ۲۱ هزار پنل خورشیدی ترینا ، معادل ۱۵ مگاوات برآورد شده است که حجم قابل توجهی از ظرفیت تولید انرژی پاک را نشان می‌دهد.

جزئیات فنی و روش‌های فروش پنل‌های خورشیدی

عرضه این محموله بزرگ در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ و در محل تالار فرعی بورس کالا انجام خواهد پذیرفت. شرکت عرضه‌کننده، فرایند فروش را در قالب سه روش کاملاً جداگانه و مستقل طراحی کرده است تا تنوع نیاز خریداران را پوشش دهد. روش‌های اعلام‌شده شامل فروش نقدی، فروش سلف و فروش اعتباری با بازه زمانی شش‌ماهه می‌باشد که هر کدام قالب عرضه مجزایی برای همین محموله محسوب می‌شوند. این استراتژی فروش انعطاف‌پذیر امکان مشارکت طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان صنعتی و خانگی را فراهم می‌کند.

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برنامه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ به عنوان نخستین گام رسمی شرکت جنگ خون هوا کیش در تابلوی بورس کالا ثبت شده است. مدیرعامل شرکت تأکید کرده است که تمرکز اولیه بر پذیرش و عرضه محصولات برند ترینا بوده است. با این حال، این محموله تنها شروع یک روند بزرگ‌تر در صنعت انرژی کشور محسوب می‌شود. ظرفیت اسمی هر پنل به ۷۲۰ وات اشاره شده که نشان‌دهنده کیفیت بالای تکنولوژی مورد استفاده در این محموله ۱۵ مگاواتی است.

برنامه‌های توسعه‌ای و استراتژی مدیرعامل

فرشته سبحانی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی جنگ خون هوا کیش، جزئیات گسترده‌تری از برنامه‌های آتی سازمان خود ارائه داد. وی اعلام کرد که فرایند پذیرش و تهیه امیدنامه برای محموله‌های جدید شامل ۹۹ هزار پنل از برند ترینا و ۱۹ هزار و ۹۰۰ پنل از برند لونگی در دستور کار قرار گرفته است. این دو برند شناخته‌شده در بازار جهانی، هدف شرکت را برای تامین نیازهای متنوع بازار داخلی نشان می‌دهند. مجموع تعداد پنل‌های اعلام‌شده برای این مرحله از توسعه، برابر با ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ عدد برآورد شده است.

مدیرعامل جنگ خون هوا کیش زمان‌بندی دقیقی را برای تکمیل این فرایدهای اداری تعیین کرده است. پذیرش و تهیه امیدنامه مربوط به ۹۹ هزار پنل ترینا و ۱۹ هزار و ۹۰۰ پنل لونگی، حداکثر تا ماه آینده در اولویت کاری قرار خواهد گرفت. این سرعت عمل نشان‌دهنده تمایل شرکت به ورود سریع‌تر با حجم‌های بیشتر به بازار سرمایه است. همچنین فرشته سبحانی از پیگیری پذیرش سایر تجهیزات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داده و توضیح داده است که برنامه عرضه شرکت صرفاً به پنل‌های خورشیدی محدود نمی‌شود.

تأثیرات بازار و آینده تجهیزات انرژی پاک

فرشته سبحانی عرضه تجهیزات در بورس کالا را ابزاری استراتژیک برای حذف واسطه‌ها و دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان نهایی دانست. از دیدگاه این شرکت، بورس کالا محل مناسبی برای تداوم عرضه پنل خورشیدی و سایر تجهیزات مرتبط است. علاوه بر پنل‌ها، فرایند پذیرش اینورتر و تجهیزات دیگری از حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز آغاز شده است. این تنوع‌بخشی به سبد محصولات، نشان می‌دهد که شرکت به دنبال ارائه راهکارهای جامع انرژی سبز است.

ورود ۱۵ مگاوات ظرفیت اولیه و برنامه‌ریزی برای هزاران پنل دیگر، می‌تواند تأثیرات ملموسی بر قیمت‌گذاری و دسترسی به فناوری‌های روز دنیا داشته باشد. هدف نهایی، کاهش واسطه‌گری و شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین تجهیزات انرژی پاک است. با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده برای برندهای ترینا و لونگی، بازار برق خورشیدی در ایران در آستانه تحولی بزرگتر از سوی بازیگران خصوصی قرار گرفته است.