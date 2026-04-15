عربستان سعودی سپرده 5 میلیارد دلاری خود در پاکستان را تمدید کرد؛ حمایت مالی برای عبور از بحران

عربستان سعودی با تمدید سپرده 5 میلیارد دلاری در بانک‌های پاکستان و همچنین سپرده‌گذاری 3 میلیارد دلار دیگر، حمایت مالی قابل توجهی را از اسلام‌آباد به عمل آورده است. این کمک‌ها در شرایط حساس اقتصادی و برای تقویت ذخایر ارزی پاکستان صورت می‌گیرد.

محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی پاکستان ، در سفر خود به واشنگتن اعلام کرد که عربستان سعودی موافقت کرده است سپرده 5 میلیارد دلاری موجود در بانک‌های پاکستان ی را برای مدت طولانی‌تری تمدید کند. این اقدام حمایتی از سوی عربستان سعودی در شرایطی صورت می‌گیرد که پاکستان با نیازهای مالی خارجی روبرو است و این حمایت به تقویت ذخایر ارزی و حساب خارجی این کشور کمک شایانی خواهد کرد. وزارت دارایی پاکستان نیز بر تعهد خود به حفظ ذخایر ارزی در چارچوب برنامه حمایتی صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است.

سخنگوی وزارت دارایی عربستان سعودی نیز این خبر را تأیید کرد و اعلام داشت که 3 میلیارد دلار برای حمایت از تراز پرداخت‌های پاکستان نزد این کشور سپرده‌گذاری خواهد شد. این وام جدید، ادامه‌بخش حمایت‌های پیشین عربستان سعودی از پاکستان است، از جمله بسته کمکی 6 میلیارد دلاری در سال 2018 که شامل 3 میلیارد دلار سپرده در بانک مرکزی و تسهیلات نفتی با پرداخت معوق بود. وزیر دارایی عربستان سعودی اخیراً به پاکستان سفر کرده بود که این سفر به عنوان نشانه‌ای از حمایت اقتصادی تلقی شد. پاکستان برای پرداخت بدهی‌های کلان خود به برنامه‌های حمایتی صندوق بین‌المللی پول و وام‌های کشورهای دوست متکی است. این حمایت جدید در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان در ماه جاری با بازپرداخت 3.5 میلیارد دلار وام به امارات متحده عربی روبرو است و ذخایر ارزی آن را که در پایان ماه مارس تقریباً 16.4 میلیارد دلار بود، تحت فشار قرار می‌دهد. این بدهی بخش قابل توجهی از کل ذخایر پاکستان را تشکیل می‌دهد. در همین راستا، اسلام‌آباد قصد دارد ذخایر خود را تا ژوئن آینده به بیش از 18 میلیارد دلار افزایش دهد. وزیر دارایی پاکستان اخیراً در پاسخ به سوالی در مورد تأمین مالی احتمالی عربستان سعودی به عنوان جایگزینی برای وام امارات متحده عربی، اعلام کرده بود که همه گزینه‌ها از جمله اوراق قرضه بین‌المللی، وام‌ها و بدهی‌های تجاری در دسترس هستند. این توافقات نشان‌دهنده روابط اقتصادی مستحکم بین عربستان سعودی و پاکستان است و امیدواری‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان افزایش داده است. انتظار می‌رود این سپرده‌گذاری جدید به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کرده و فضای بیشتری برای مانور مالی به این کشور بدهد تا بتواند تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد و در عین حال، برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را پیش ببرد. فشارهای اقتصادی در پاکستان و نیاز مبرم به منابع ارزی، اهمیت این نوع حمایت‌های بین‌المللی را دوچندان می‌سازد. تمدید سپرده عربستان سعودی همچنین نشان‌دهنده اعتماد این کشور به مدیریت اقتصادی پاکستان و تعهد آن به اجرای اصلاحات لازم است. در مجموع، این خبر گامی مثبت در جهت تقویت پشتوانه ارزی پاکستان و مدیریت بهتر بدهی‌های خارجی آن محسوب می‌شود





