عربستان سعودی با مصرف ۸۶ درصدی ذخایر پدافندی، به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی از طریق همکاری با اوکراین و کره جنوبی برای کاهش وابستگی به تجهیزات آمریکایی است.

روزنامه لس‌آنجلس تایمز گزارش داده که پادشاهی عربستان سعودی پس از کاهش شدید ذخایر موشک‌های رهگیر خود، استراتژی دفاعی‌اش را بازنگری کرده و به دنبال کاهش وابستگی به تجهیزات آمریکایی است. این تغییر رویکرد در پاسخ به حملات پی‌درپی ایران و گروه انصارالله یمن صورت گرفته که فشار سنگینی بر سامانه‌های پدافند هوایی ریاض وارد کرده است. عربستان اکنون در حال گسترش همکاری‌های نظامی با کشورهایی مانند اوکراین و کره جنوبی است تا همزمان توان تولید داخلی خود را تقویت کند و به سامانه‌های دفاعی مقرون‌به‌صرفه‌تر و سریع‌تر دست یابد.

بحران ذخایر و چالش‌های خرید پاتریوت

تجزیه و تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که عربستان تا ژوئیه سال گذشته حدود ۸۶ درصد از کل ذخایر موشک‌های رهگیر خود را در نبردها مصرف کرده بود. در طول بیش از ۹ ماه درگیری، کشورهای حوزه خلیج فارس با مواجهه مستقیم بیش از ۷ هزار موشک و پهپاد ایرانی مواجه شدند که از این تعداد، بیش از یک هزار مورد تنها در دو ماه نخست به خاک عربستان حمله کردند. هزینه بالای تجهیزات پدافندی و زمان طولانی تولید آن‌ها، چالش اصلی ریاض محسوب می‌شود.

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قیمت هر موشک پاتریوت PAC-3 حدود ۴ میلیون دلار و هر موشک تاماد (THAAD) حدود ۱۲ میلیون دلار برآورد می‌شود. فرآیند تولید یک موشک PAC-3 بین ۲۴ تا ۳۰ ماه زمان می‌برد و ظرفیت فعلی شرکت لاکهید مارتین اندکی بیش از ۶۰۰ موشک در سال است. در برخی عملیات‌های رهگیری، برای انهدام یک هدف از دو موشک دفاعی استفاده می‌شود که مصرف ذخایر را به‌مراتب افزایش می‌دهد. عربستان در حال حاضر دست‌کم ۶ آتشبار سامانه تاماد، ۱۰۸ سکوی پرتاب پاتریوت و همچنین سامانه‌های قدیمی‌تر هاوک را در اختیار دارد.

اثرات اقتصادی و محدودیت‌های زنجیره تامین

مهندسان نظامی و تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که نابرابری شدید هزینه بین تسلیحات مهاجم و رهگیر، مدل دفاعی فعلی را ناپایدار می‌کند. ممکن است برای انهدام یک پهپاد یا موشک با هزینه تولید چند ده هزار دلار، موشکی چندمیلیون‌دلاری شلیک شود، در حالی که تولید تسلیحات مهاجم با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌گیرد. کنگره آمریکا در ژانویه سال گذشته درخواست خرید ۷۳۰ موشک پاتریوت PAC-3 به ارزش ۹ میلیارد دلار برای عربستان را تصویب کرد.

شرکت لاکهید مارتین قراردادی ۵۸ میلیارد دلاری با این کشور منعقد کرده تا ظرفیت تولید موشک‌ها را تا پایان سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲ هزار فروند در سال افزایش دهد. همچنین قرارداد دیگری به ارزش ۳۵ میلیارد دلار برای چهار برابر کردن تولید موشک‌های تاماد و رسیدن به حدود ۴۰۰ فروند امضا شده است. با این حال، افزایش ظرفیت تولید به زمان نیاز دارد و پاسخ‌گوی فوری نیازهای عربستان نخواهد بود. ریاض برای تأمین موشک‌های پاتریوت با ۱۹ کشور دیگر که از این سامانه استفاده می‌کنند، رقابت می‌کند.

رقابت با اوکراین و نیازهای جنگ اوکراین

جنگ اوکراین و افزایش تقاضای ارتش آمریکا که در سپتامبر ۲۰۲۵ سفارش حدود ۲ هزار موشک را مطرح کرد، فشار مضاعفی بر بازار تسلیحات وارد کرده است. این رقابت شدید باعث شده است که تأمین سریع موشک‌های رهگیر مورد نیاز عربستان با محدودیت‌های جدی مواجه شود. این وضعیت منجر به بازنگری در استراتژی‌های دفاعی و جستجوی منابع جایگزین از کشورهای دیگر شده است.

همکاری‌های جدید و تهدیدات زیرساختی

عربستان برای کاهش هزینه‌های دفاعی، همکاری با اوکراین را گسترش داده و توافقی برای خرید پهپادهای ارزان‌قیمت رهگیر امضا کرده است. ارتش عربستان سامانه‌های رهگیر اوکراینی، از جمله موشک P1-Sun ساخت شرکت اسکای‌فال را آزمایش کرده است. گزارش‌های تخصصی از موفقیت این آزمایش‌ها حکایت دارند، اما هنوز خبر رسمی درباره عملیاتی شدن این سامانه‌ها منتشر نشده است. پیش از آغاز جنگ، عربستان قراردادی به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار با کره جنوبی برای تقویت توان دفاع موشکی خود امضا کرده بود.

حملات اخیر علاوه بر تأسیسات نظامی، زیرساخت‌های راهبردی عربستان را نیز هدف قرار داده است. خط لوله نفت شرق به غرب، که مسیر انتقال نفت این کشور از خلیج فارس به دریای سرخ است، از جمله اهداف مورد حمله بوده است. حمله ماه گذشته به فرودگاه بین‌المللی ریاض با موشک کروز، ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت و موجب اختلال در پروازها شد. هشتم نوامبر نیز مقر شرکت ملی نفت عربستان در مرکز ریاض و سپس مقر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی هدف قرار گرفت.

چالش‌های جغرافیایی و حضور نیروهای خارجی

گستردگی جغرافیایی عربستان امکان پوشش کامل راداری و دفاعی همه مناطق این کشور را دشوار کرده است. ساسکا بروخمان، تحلیلگر دفاعی مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، اعلام کرد که وسعت عربستان باعث شده نیروهای پدافندی تجهیزات خود را میان مناطق جابه‌جا کنند. انصارالله با استفاده از نزدیکی جغرافیایی، به دنبال شناسایی نقاط ضعف پوشش راداری است.

برخی از کشورهای از جمله ترکیه، پاکستان، انگلیس، فرانسه، یونان و مصر در تقویت شبکه پدافندی این کشور نقش دارند. فرانسه و انگلیس جنگنده‌هایی را برای گشت‌زنی دفاعی در آسمان عربستان اعزام کرده‌اند. ترکیه و پاکستان نیز در چارچوب ائتلاف نظامی ائتلاف مکه، نیروها و گروه‌های پدافندی خود را به این کشور فرستاده‌اند. یونان از سال ۲۰۲۱ یک آتشبار پاتریوت در شهر ساحلی ینبع مستقر کرده و پارلمان مصر نیز ماه گذشته با اعزام نیرو به عربستان در قالب مأموریتی دفاعی موافقت کرده است.