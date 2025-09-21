عربستان سعودی بر پایبندی به صلح و نقش خود در سازمان ملل تأکید کرد

وزیر خارجه عربستان سعودی، فیصل بن فرحان، در سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، بر تعهد دیرینه این کشور به صلح، گفت‌وگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد و نقش عربستان را در میانجیگری‌های بین‌المللی برجسته دانست. وی همچنین بر حمایت از آرمان فلسطین و تلاش برای صلح پایدار در منطقه تأکید نمود.

فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ، در اظهاراتی به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد ، بر تعهد دیرینه این کشور به صلح ، گفت‌وگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد. وی با اشاره به نقش تاریخی عربستان در تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و امضای منشور این سازمان، بر تلاش‌های مستمر این کشور برای تقویت صلح عادلانه در جهان صحه گذاشت.

بن فرحان با یادآوری رهبری ملک سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان ولیعهد، بر تداوم رویکرد صلح‌طلبانه عربستان از زمان تأسیس تاکنون تأکید کرد و این سیاست را در تمام عرصه‌ها، از جمله در دوران‌های مختلف تاریخی و رهبران پیشین، جاری دانست. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عربستان (واس) تصریح کرد که سیاست خارجی متوازن و روابط گسترده عربستان، این کشور را به یک میانجی قابل اعتماد در جامعه بین‌المللی تبدیل کرده است. وی با تأکید بر پایبندی عربستان به اصول منشور سازمان ملل، بر حفظ امنیت و صلح جهانی و حمایت از همکاری‌های چندجانبه در عرصه‌های مختلف، از جمله در زمینه‌های توسعه پایدار، مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به بحران‌های انسانی تأکید نمود. این مقام ارشد سعودی با اشاره به تلاش‌های کشورش در حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای، نقش عربستان در تسهیل مذاکرات صلح و ارائه راه‌حل‌های دیپلماتیک را مورد توجه قرار داد و این رویکرد را نتیجه طبیعی سیاست خارجی متعادل و دیپلماسی فعالانه عربستان دانست. وی همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تشریک مساعی جهانی برای مقابله با چالش‌های پیش روی بشریت، از جمله فقر، بیماری‌های واگیردار و تروریسم، تأکید نمود و بر ضرورت ایجاد یک نظم جهانی مبتنی بر عدالت، احترام به حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون تأکید کرد





