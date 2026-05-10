خبرگزاری امارات از گزارش وزارت خارجه عربستان سعودی در مورد هدف قرار دادن سرزمینها و آبهای سرزمینی امارات، قطر و کویت خبر داد. این گزارش شامل همبستگی ریاض با تمام اقدامات کشورهای خلیج فارس برای حفاظت از امنیت و ثبات خود و همچنین درخواست فوری از تجاوزات آشكار علیه سرزمینها و آبهای سرزمینی کشورهای خلیج فارس و تلاش برای بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در آبراههای بینالمللی بود.
خبرگزاری امارات گزارش داد که وزارت خارجه عربستان «با شدیدترین لحن، هدف قرار دادن خیانتآمیز سرزمینها و آبهای سرزمینی » امارات، قطر و کویت را محکوم کرد.
همچنین بر همبستگی ریاض با تمام اقدامات کشورهای برادر خلیج فارس برای حفاظت از امنیت و ثبات خود تأکید کرد. عربستان سعودی همچنین خواستار توقف فوری تجاوزات آشکار علیه سرزمینها و آبهای سرزمینی کشورهای خلیج فارس و هرگونه تلاش برای بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در آبراههای بینالمللی شد. این کشور همچنین بر اهمیت پایبندی به حفاظت از گذرگاههای دریایی بینالمللی مطابق با قوانین بینالمللی مربوطه تاکید کرد
عربستان سعودی وزارت خارجه خیانتآمیز سرزمینها و آبهای سرزمینی همبستگی ریاض تمام اقدامات کشورهای خلیج فارس