سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه خبر، به بیان آخرین تحولات و تصمیمات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهم دو کشور پرداخت. وی درباره جنگ و لبنان، گفت: جنگ در همه جبهه‌ها خاتمه پیدا می‌کند، از جمله در لبنان، و تعهدی داده خواهد شد که دیگر آغازگر جنگی نباشند و از تهدید یا استفاده از زور استفاده نشود.

به گزارش مشرق، «سیدعباس عراقچی » جمعه ۲۲ خرداد با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه خبر به بیان تازه‌ترین تحولات و تصمیمات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهم دو کشور پرداخت.

وی ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، شهدای گرانقدر جنگ چهل‌روزه، شهدای میناب، شهدای مختلف جنگ ۴۰ روزه و همین‌طور سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: ما در طول یک سال، دو جنگ بسیار سنگین را پشت سر گذاشتیم. این یک واقعیت است؛ به نظر من، پس از جنگ دوازده روزه آن‌ها فکر کردند که شاید تجهیزات را به اندازه کافی آماده نکرده بودند، شاید فکر می‌کردند که نقطه قوت ما که انسجام اجتماعی است را باید اول هدف قرار می‌دادند.

تمهیداتی را چیدند و خود را آماده کردند برای یک جنگ بزرگ‌تر و در این فاصله ما آن وقایع ۱۸ و این‌ها را داشتیم و بعد با جنگ ۴۰ روزه مواجه شدیم که تصور می‌کردند که این بار دیگر می‌توانند کار را، به خیال واهی خود، به اصطلاح تمام بکنند، ولی با یک مقاومت بسیار جانانه و سرسختانه از سوی ایران، نیروهای مسلح ایران و مردم ایران مواجه شدند. عراقچی ادامه داد: این کلمه «سرسخت» را که استفاده می‌کنم، همین یکی دو روز پیش یکی از مقامات غربی گفته بود که ما باورمان نبود که مردم ایران یا ایران این‌قدر سرسخت باشد و سرسختانه مقاومت بکند.

این سرسختی، این مقاومت که در طول ۴۰ روز جنگ و بعد از آن در زمان آتش‌بس تا الان صورت گرفته، در وهله اول مدیون نیروهای مسلح ماست که جانفشانی کردند. به اندازه کافی گفته شده؛ واقعاً همه ما، تک‌تک همه ما، مدیون تک‌تک نیروهای مسلح هستیم، تک‌تک شهدای نیروهای مسلحمان هستیم که جانفشانی کردند.

واقعاً از فرماندهانشان تا سربازانشان، آن‌هایی که پشت لانچرها بودند، آن‌هایی که در قایق‌ها بودند، آن‌هایی که در مراکز مختلف بودند و مقاومت کردند، ایستادگی کردند تا به شهادت رسیدند، ولی کشور را نجات دادند. رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: همین‌طور ما مدیون مردمی هستیم که در این مدت یک لحظه تنها نگذاشتند نیروهای مسلح و مسئولین و کل کشور را.

هر شب در خیابان‌ها بودند، هر روز در صحنه‌ها بودند، در مقابل کمبودها، در مقابل سختی‌ها مقاومت کردند، پایداری کردند، شکیبایی کردند و حضور در صحنه داشتند که به درستی حرف از برانگیختگی و مبحث نوعی بعثت شد. خب این را ما شاهد بودیم. وی گفت: رسانه‌های ما، صدا و سیما، واقعاً نقش مؤثری ایفا کرد.

رسانه‌های ما و از همه این‌ها کوچک‌تر، دیپلماسی ما، عرض می‌کنم دیپلمات‌های ما، که در این مدت تلاش کردند که اولاً صدای حق مردم ایران باشند در عرصه جهانی، از طریق ملاقات‌ها و مصاحبه‌ها و توییت‌ها که همه شما شاهد بودید که چه کاری انجام شد، و دفاع بکنند از منافع مردم ایران و در عین حال یار و همراه نیروهای مسلح باشند در مقاومتی که صورت می‌گیرد. من همیشه گفته بودم که این بحث میدان و دیپلماسی همیشه یک بحث بسیار جدی مطرح بوده است.

واقعاً هیچ دوگانگی بین این‌ها وجود ندارد. بعضی‌ها می‌گویند وحدت این‌ها؛ من می‌گویم اصلاً وحدت نه، یگانگی بین این دو باید باشد. این دو تا در یک راستا حرکت می‌کنند، در یک هدف حرکت می‌کنند، هر یک از درون سنگری متفاوت. عراقچی تاکید کرد: همیشه معتقد بودم که ضلع سوم هم دارد که آن رسانه است.

یعنی میدان، دیپلماسی و رسانه با هم حرکت می‌کنند. این بار یک ضلع چهارمی هم اضافه شد؛ خیابان، که حالا خیابان تجلی حضور مردمی است و این چهار رکن با همدیگر حرکت کردند.

در شرایط فعلی امکان مذاکره درباره بحث هسته‌ای نبود و درباره جزئیات احتمالی تفاهم میان ایران و آمریکا گفت: به دلایل مختلفی که واقعاً در شرایط حاضر امکان بحث نبود و خواسته‌هایی که آن‌ها داشتند به هیچ وجه قابل پذیرش نبود؛ لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد آن‌ها وجود داشت را در مرحله اول آوردیم و موضوع هسته‌ای را موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری است و ۶۰ روز مذاکره برای آن پیش‌بینی شده است. در مرحله دوم یا توافق نهایی، بحث هسته‌ای در کنار بحث رفع تحریم‌های ایران، بعد یکی دو تا موضوع دیگر که حالا سر فرصت خواهم گفت، بررسی خواهد شد و توافق نهایی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، در توافق فعلی که اسم آن یادداشت تفاهم و معروف به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گذاشته شده، اعلام می‌شود. من این را بارها گفتم؛ ما هیچ‌وقت در این جنگ لبنان را فراموش نکردیم، چرا که لبنان و حزب‌الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز آن‌ها را تنها نخواهیم گذاشت.

عراقچی ادامه داد: در آتش‌بس هم که اعلام شد، آتش‌بس در همه جبهه‌ها بود، از جمله لبنان. حالا بگذریم که رژیم صهیونیستی بارها نقض کرد که جوابش، حزب‌الله لازم بود، ما جواب دادیم و خود این جواب ما هم به نظر من یک دستاورد راهبردی دیگر بود که ما برای اولین بار شروع‌کننده تهاجم بودیم برای مجازات رژیمی که از تعهدات خودش به هر حال سر پیچیده بود و این در عرصه جهانی به عنوان یک پیروزی راهبردی برای ایران ثبت شد که ایران نشان داد که شوخی ندارد و اگر لازم باشد، نه تنها از جنگ نمی‌ترسد، بلکه هر جا که لازم باشد آن را به کار می‌گیرد.

بنابراین جنگ در همه جبهه‌ها خاتمه پیدا خواهد کرد، از جمله در لبنان، و تعهدی داده خواهد شد که دیگر آغازگر جنگی نباشند و از تهدید یا استفاده از زور استفاده نشود





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