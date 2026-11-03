عباس عراقچی درباره تداوم رایزنی‌ها با میانجیان قطری برای طرح دو روزه تنگه هرمز و آمادگی ایران برای دفاع و دیپلماسی توضیحاتی ارائه داد.

سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک با میانجیان قطر ی درباره طرح دو روزه تنگه هرمز خبر داد. وی در این نشست توضیح داد که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق نهایی همچنان در جریان است، اما نتیجه نهایی این مذاکرات کاملاً به پاسخی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های کلیدی تهران ارائه می‌دهد.

توضیحات درباره سفر هیات دیپلماتیک به قطر

عراقچی با اشاره به سفر اخیر هیات ایرانی به کشور قطر توضیح داد که این سفر در سطح معاون وزیر امور خارجه برگزار شده است. هدف اصلی این سفر، ادامه رایزنی‌ها با میانجیان قطری بود که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشته‌اند. وی با صراحت بیان کرد که اساسا برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی در این سفر تدارک دیده نشده بود و تمرکز اصلی بر ارتباط با میانجیان بود.

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وزیر امور خارجه تأکید کرد که رایزنی‌ها درباره طرح دو روزه تنگه هرمز با میانجیان مذاکرات همچنان ادامه دارد و در مسیر اجراست. با این حال، او هشدار داد که هنوز به یک نتیجه قطعی و نهایی نرسیده‌ایم. دستیابی به موفقیت در این مسیر، به پاسخ‌های قاطعانه و روشن طرف مقابل به پرسش‌های مطرح شده از سوی ایران بستگی کامل دارد.

اظهارات کلیدی درباره عقلانیت و دیپلماسی

عباس عراقچی در ادامه صحبت‌های خود یادآوری کرد که مقامات ایرانی تمام تلاش خود را در این مسیر دیپلماتیک انجام می‌دهند. وی ابراز امیدواری کرد که عقلانیت در طرف مقابل وجود داشته باشد تا آن‌ها راه دیپلماسی را بر سایر مسیرهای دیگر ترجیح دهند. این اظهارات نشان‌دهنده تمایل تهران به حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها در صورت پذیرش شرایط منطقی از سوی واشنگتن است.

وی همچنین با تأکید بر آمادگی کامل ایران برای همه سناریوهای احتمالی، خاطرنشان کرد که دستورات فرمانده معظم کل قوا خطاب به فرماندهان ارشد نظامی، اراده قوی جمهوری اسلامی ایران را به‌روشنی نشان می‌دهد. نیروهای مسلح کشور دارای مأموریتی کاملاً مشخص هستند و با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند دو جنگ گذشته، اکنون بسیار قوی‌تر و آماده‌تر از دوران قبل می‌باشند.

تأکید بر همزمانی آمادگی دفاعی و دیپلماتیک

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان تأکید کرد که ایران همچنان به صورت همزمان برای دو حالت دفاع نظامی و اقدام دیپلماتیک آماده است. وی گفت که انتخاب مسیر توسط آمریکایی‌ها کاملاً به عقلانیت و تصمیم‌گیری آن‌ها بستگی دارد و تهران آمادگی کامل برای واکنش به هرگونه اقدام غیرمنطقی را دارد. این مواضع موازی، پیامی روشن برای بازیگران بین‌المللی است.