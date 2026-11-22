عباس عراقچی تأکید کرد که مسکو و پکن با تغییر دکترین هسته‌ای ایران مخالفت دارند. هر تصمیم در این باره تبعات مهمی دارد و وضعیت رسمی تاکنون تغییر نکرده است.

عباس عراقچی در واکنش به سخنان اخیر درباره بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای کشور، تأکید کرد که هرگونه تحول در دکترین هسته‌ای چه از منظر منافع و چه از منظر هزینه‌های احتمالی، تصمیمی با آثار و تبعات بسیار مهم خواهد بود.

مخالفت رسمی روسیه و چین با تغییر دکترین

عباس عراقچی صراحتاً اعلام کرد که روسیه و چین در این زمینه مواضع مخالفی دارند. بنابراین در صورت تصمیم‌گیری برای تغییر، این کشورها با آن همسو نخواهند بود.

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او افزود که تا این لحظه دکترین رسمی ما تغییری نکرده و مواضع دولت همچنان همان مواضع قبلی است.

استدلال‌های موافقان و مخالفان بازنگری در دکترین

عراقچی معتقد است که نباید تصور کنیم کسانی که خواهان تغییر دکترین هستند منطق سستی دارند، زیرا آنها نیز منطق قوی‌ای دارند. در طرف مقابل هم کسانی که بر حفظ دکترین فعلی تأکید می‌کنند منطق و استدلال‌های محکمی ارائه می‌دهند.

موافقان تغییر استدلال می‌کنند که دکترین موجود نتوانسته از تأسیسات هسته‌ای ما محافظت کند. آنها معتقدند عضویت و ماندن در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و قرار گرفتن تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته مانع حمله به این تأسیسات شود.

از نگاه این گروه وقتی سازوکارهای فعلی نتوانسته‌اند امنیت تأسیسات هسته‌ای را تضمین کنند باید به فکر راهکار دیگری برای حفاظت از برنامه هسته‌ای کشور بود.

ضرورت گفتگوی نخبگانی و حفظ مواضع رسمی

عباس عراقچی بر این باور است که اصل طرح و بررسی این موضوع نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه اتفاقاً خوب است که چنین بحثی در فضای کارشناسی و نخبگانی کشور به‌صورت جدی مطرح شود.

او دلیل این امر را مستقیماً با منافع ملی و عالی کشور سروکار داشتن دانست. عراقچی تأکید کرد که هر دکترینی که در نهایت انتخاب شود تصمیمی با آثار و تبعات بسیار مهم خواهد بود.

با این حال او تصریح کرد که موضع رسمی ما در این زمینه همچنان همان موضع پیشین است و تغییری نکرده است. وضعیت فعلی ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح همراه با تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه است.

در سوی دیگر میانجی‌ها آخرین تلاش‌های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و باز کردن مسیر دیپلماسی دنبال می‌کنند.