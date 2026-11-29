عراق احداث خاکریز ۵۱ کیلومتری در هورالعظیم و بستن گذرگاه‌های غیررسمی را تایید کرد. این اقدام با هشدارهای ایران و سفر هیات امنیتی بغداد به تهران همراه بوده است.

وزارت کشور عراق رسماً از پایان عملیات احداث خاکریز مرزی در تالاب مشترک هورالعظیم و ادامه ساخت استحکامات نظامی در این منطقه خبر داد. این اقدام هم‌زمان با آغاز روند مسدود کردن گذرگاه‌های غیررسمی مرزی با ایران صورت گرفته است که پیامدهای مهمی برای ترانزیت و تجارت دارد.

جزئیات فنی خاکریز مرزی هورالعظیم

نیروهای مرزبانی عراق در محدوده خط صفر مرزی با ایران در تالاب هورالعظیم، خاکریزی به ارتفاع چند متر احداث کرده‌اند. مقام‌های عراقی هدف از اجرای این پروژه را مقابله با قاچاق و جلوگیری از تردد غیرمجاز از مرزهای مشترک با ایران عنوان کرده‌اند.

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عملیات احداث این خاکریز از تابستان ۱۴۰۴ آغاز شده بود و مقام‌های عراقی در آن زمان طول پروژه را ۵۱ کیلومتر اعلام کرده بودند. با این حال، تاکنون جزییاتی درباره طول دقیق خاکریز تکمیل‌شده، مسیر آن و محل آب‌گذرهایش منتشر نشده است.

هنوز ارزیابی مشخصی نیز از پیامدهای احتمالی احداث این استحکامات بر وضعیت زیست‌محیطی تالاب هورالعظیم و گردش آب میان بخش‌های ایرانی و عراقی آن منتشر نشده است. این ابهامات نگرانی‌ها را نسبت به آسیب‌های اکولوژیک افزایش داده است.

بسته شدن گذرگاه‌های غیررسمی و واکنش‌ها

تکمیل خاکریز مرزی در هورالعظیم هم‌زمان با اجرای برنامه دولت عراق برای مسدود کردن گذرگاه‌های غیررسمی مرزی، از جمله در اقلیم کردستان، صورت گرفته است. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شوند که محدودیت‌های تجارت دریایی ایران، اهمیت مسیرهای زمینی و گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه را برای جمهوری اسلامی افزایش داده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ از تلاش‌های نخست‌وزیر عراق برای مقابله با قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت تمجید کرد. این دیدگاه نشان‌دهنده حمایت صریح آمریکا از سیاست‌های سخت‌گیرانه بغداد است.

در مقابل، محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره بسته شدن چند گذرگاه مرزی میان ایران و عراق، به بغداد هشدار داده بود که به ابزار در دست ترامپ تبدیل نشود. این هشدار حاکی از تنش‌های دیپلماتیک پیرامون این سیاست‌هاست.

دیدار هیات امنیتی عراق با مقامات ایران

قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در رأس هیاتی بلندپایه از مقامات امنیتی این کشور به تهران سفر کرده و با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیدار کرده است. این سفر در زمان حساسی و پس از انتشار خبر احداث خاکریز انجام شده است.

قاسم عبودی با اشاره به همکاری‌های اقتصادی دو کشور تأکید کرد که نباید اجازه داد بیگانگان بر این همکاری‌ها تأثیر منفی بگذارند. او همچنین بر پایبندی بغداد به توافق‌نامه‌های امنیتی تأکید کرد و گفت عراق اجازه نخواهد داد از حریم هوایی و خاک این کشور علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود.

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی در دیدار با هیات امنیتی عراق بر تداوم همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دو کشور تأکید دارند، بغداد برنامه خود برای تشدید کنترل مرزها، مقابله با قاچاق و مسدود کردن مسیرهای غیررسمی تردد را دنبال می‌کند. این اقدامات می‌توانند مسیرهای ارتباطی و تجاری غیررسمی جمهوری اسلامی در عراق را محدودتر کنند و آینده روابط دوجانبه را تحت تأثیر قرار دهند.