وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با المیادین ضمن تفکیک حمایت از حزب‌الله و تعامل با دولت لبنان، از آمادگی نظامی کامل ایران برای دفاع در برابر هرگونه تجاوز خبر داد و بر حل سوءتفاهم درباره سفیر ایران از طریق قانونی تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران ، سید عباس عراقچی ، در گفتگویی اختصاصی با شبکه المیادین اظهار داشت که حمایت ایران از حزب‌الله لبنان و تعامل با دولت این کشور دو مقوله کاملاً جداگانه هستند.

وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تمام بخش‌های لبنان است و این رویکردی مستقل از حمایت‌های سنتی از مقاومت اسلامی لبنان محسوب می‌شود. عراقچی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی و تجاری میان دو کشور، از انتصاب سفیر جدید ایران در بیروت به عنوان گامی در جهت ارتقای این تعاملات یاد کرد.

وی در عین حال از بروز سوءتفاهمی در وزارت خارجه لبنان درباره وضعیت سفیر ایران خبر داد و ابراز اطمینان کرد که این مسئله به زودی در چارچوب حقوقی و قانونی حل و فصل خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که سفیر ایران هم‌اکنون به فعالیت خود در لبنان ادامه می‌دهد و جایگاه قانونی او در آینده نزدیک تثبیت خواهد شد.

عراقچی در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع تنش‌های احتمالی با آمریکا اشاره کرد و گفت: اگر ترامپ با عقلانیت حکومت کند، هرگز به جنگ باز نخواهد گشت. وی افزود: ما آمادگی کامل برای ادامه نبرد برای مدتی بسیار طولانی را داریم و از توانمندی‌های نظامی لازم برخورداریم. وضعیت نظامی ایران اکنون از پیش از آغاز جنگ بهتر است.

عراقچی با تأکید بر اینکه ایران هرگز به دنبال جنگ نبوده و آن را شروع نکرده است، هشدار داد که هرگونه تعرض به کشورمان با قاطعیت و قدرت پاسخ داده خواهد شد و پایان جنگ در اختیار دشمن نیست و هرگز نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منطقه شاهد تحولات دیپلماتیک متعددی است و تماس تلفنی مهمی میان وزیر خارجه مصر و عراقچی صورت گرفته است.

در این تماس، طرفین بر ضرورت جلوگیری از وقوع یک جنگ منطقه‌ای تأکید کردند و عراقچی هشدار داد که نتیجه هرگونه تجاوز به بیروت، بازگشت جنگ خواهد بود. همچنین در این گفتگو، وزیر امور خارجه ایران به روابط دوجانبه با کشورهای عربی اشاره کرد و بر لزوم گفتگوهای سازنده برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه تأکید داشت. وی ضمن استقبال از هرگونه ابتکار دیپلماتیک که به ثبات منطقه کمک کند، خاطرنشان کرد که ایران همواره به دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز بوده است.

عراقچی در پایان با اشاره به وضعیت کنونی لبنان و نیاز این کشور به ثبات سیاسی و اقتصادی، بار دیگر بر حمایت ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان تأکید کرد و گفت: ما با تمام بخش‌های لبنان، اعم از دولت، پارلمان و گروه‌های سیاسی، در تعامل هستیم و به دنبال منافع مشترک هستیم. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که منطقه با چالش‌های امنیتی و سیاسی متعددی روبروست و ایران به دنبال ایفای نقش سازنده در معادلات منطقه‌ای است





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