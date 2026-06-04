عراقچی: دلیل تیره شدن روابط با امارات حضور عامل اسرائیلی است

وزیر امور خارجه ایران، اظهاراتی در مورد تیره شدن روابط با امارات متحده عربی کرد. وی گفت که دلیل اصلی این تیره شدن، حضور عامل اسرائیلی و روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی نزدیک امارات با تل‌آویو است.

وزیر امور خارجه ایران، اظهاراتی در مورد تیره شدن روابط با امارات متحده عربی کرد. سید عباس عراقچی گفت که دلیل اصلی این تیره شدن، حضور عامل اسرائیلی و روابط سیاسی ، تجاری و اقتصادی نزدیک امارات با تل‌آویو است.

وی افزود که در جریان جنگ اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی از حریم هوایی و سرزمین امارات علیه ایران استفاده کرده‌اند. همچنین، عراقچی گفت که اسناد و مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد امارات در برخی موارد، شخصاً در عملیات‌های نظامی علیه ایران مشارکت داشته است. وی اظهار داشت که اگر امارات سیاست متفاوتی در پیش می‌گرفت، اکنون می‌توانستیم روابط بهتری با این کشور داشته باشیم





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