وزارت کشور عراق خبر از احداث خاکریز ۵۰ کیلومتری در هورالحویزه و تقویت نیروهای مرزی داد. این اقدام با واکنش‌های سیاسی دیپلماتیک ایران و عراق همراه بود.

وزارت کشور عراق رسماً اعلام کرد که نیروهای مرزبانی این کشور در حال اجرای طرحی گسترده برای ایجاد استحکامات امنیتی در منطقه هورالحویزه واقع در مرز مشترک با ایران هستند. این وزارتخانه خبر داد که هدف از این عملیات مقابله با پدیده قاچاق نفت و نفوذ غیرقانونی افراد به خاک عراق است.

جزئیات احداث خاکریز و پاسگاه‌های بتنی

طبق بیانیه رسمی صادر شده از سوی وزارت کشور عراق، عملیات ساخت و ساز در منطقه هورالحویزه پیشرفت چشمگیری داشته است. بر اساس این گزارش، خاکریزی چندمتری به طول بیش از ۵۰ کیلومتر در این منطقه مرزی احداث شده است. علاوه بر این، ساخت پاسگاه‌های بتنی برای مسدودسازی شکاف‌های آبی که به ظن کارشناسان عراقی مورد استفاده قاچاقچیان و افراد نفوذی قرار می‌گیرد، آغاز شده است.

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این اقدامات بخشی از استراتژی جدید امنیتی بغداد برای کنترل دقیق‌تر مرزهای آبی و خشکی خود در برابر فعالیت‌های غیرمجاز است. هدف اصلی این استحکامات، ایجاد مانع فیزیکی محکم در برابر حملات احتمالی و ترانزیت مواد ممنوعه از طریق مسیرهای طبیعی و غیررسمی منطقه هورالحویزه است.

عملیات نظامی و متلاشی شدن شبکه‌های قاچاق

همزمان با پروژه عمرانی، اداره اطلاعات نظامی عراق از ناکام گذاشتن تلاش برای انتقال مقادیر زیادی فرآورده نفتی و مواد صنعتی غیرمجاز به استان دیاله خبر داد. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده شدت گرفتن عملیات نظارتی در نقاط مختلف مرزی است.

همچنین دستگاه امنیت ملی عراق موفق شد یک شبکه قاچاق فرآورده‌های نفتی را در استان بابل متلاشی کند. این اقدامات هماهنگ نشان می‌دهد که وزارت کشور عراق رویکردی چندجانبه را برای پاکسازی مرزها از فعالیت‌های غیرقانونی در پیش گرفته است.

تقویت یگان‌های مرزی در استان‌های کرکوک و نینوا

ارتش عراق نیز برای جلوگیری از استفاده از مسیرهای غیررسمی، نیروهای لشکرهای هشتم و یازدهم را در استان کرکوک و محورهای مرزی با سلیمانیه، نینوا و صلاح‌الدین تقویت کرده است. این جابجایی نیروها نشان از اهمیت ویژه‌ای است که فرماندهان نظامی عراق برای حفظ امنیت تمام نقاط مرزی قائل هستند.

تثبیت حضور نظامی در این استان‌های استراتژیک، به ویژه در نزدیکی مناطق کردنشین شمالی و استان‌های مرکزی، به عراق این امکان را می‌دهد تا نظارت خود را بر حرکت کالاها و افراد گسترش دهد و خلأهای امنیتی موجود را پر کند.

واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران و بغداد

در واکنش به این تحولات امنیتی، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر ایران، هشدارهایی را درباره پیامدهای این اقدامات برای بغداد مطرح کرد. وی به دولت عراق درباره تبدیل‌شدن به "ابزار" اجرای دستورکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد و خواستار هوشیاری بغداد در موضوع مرزها شد.

این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که تصمیم علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای بستن گذرگاه‌های غیررسمی را در چارچوب فشار آمریکا برای اعمال محاصره زمینی علیه ایران ارزیابی کرده بودند. همچنین الزیدی در تماس تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بر ادامه تلاش دولتش برای مبارزه با فساد و جلوگیری از قاچاق تأکید کرد.

دیدارهای دیپلماتیک و تأکید بر همکاری‌های دو جانبه

در سوی دیگر، قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق برای گفت‌وگو درباره توافق امنیتی، کنترل مرزها و بستن گذرگاه‌های غیررسمی به تهران سفر کرد. وی در دیدار با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر اجرایی شدن کامل توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرزها تأکید کرد.

سرلشکر محسن رضایی در این دیدار که روز شنبه انجام شد، اظهار کرد که عراق مستقل، مقتدر و پیشرفته می‌تواند یکی از پایه‌های ترتیب امنیتی جدید در منطقه باشد. وی با تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور یادآور شد که نباید اجازه داد بیگانگان بر این همکاری‌ها تأثیر منفی بگذارند.