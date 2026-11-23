وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، تغییر استراتژی آمریکا از تسلیم بی‌قیدوپرداخت به مذاکره و آتش‌بس را نشانه ناکامی اهداف دشمنان در تغییر رژیم و تجزیه ایران دانست.

سیدعباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست روسای نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه ، با تشریح تحولات دو سال اخیر و دو جنگ اخیر علیه کشور، اعلام کرد که دشمنان به دلیل ناکامی در تحقق اهداف خود از جمله تغییر رژیم و تجزیه ایران، مجبور به تغییر مواضع از مطالبه تسلیم بی‌قیدوپشت به آتش‌بس و سپس مذاکره شده‌اند. این اظهارات در دوم آذرماه و با هدف تقویت دیپلماسی استانی و توسعه نقش استان‌ها در پیشبرد سیاست خارجی در حالی مطرح شد که وزیر خارجه بر پایداری و ایستادگی مردم و نهادهای کشور در برابر فشارهای شدید تأکید ویژه‌ای داشت.

تغییر مواضع دشمن از تسلیم به آتش‌بس و مذاکره

صراحت‌ترین بیانگر تغییر استراتژی دشمنان در دو جنگ اخیر، واکنش‌های اولیه و سپس نتایج آن‌هاست. عراقچی خاطرنشان کرد که هدف نهایی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ابتدای هر دو درگیری، یک عبارت دوزبانه بود که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در آغاز جنگ ۱۲ روزه و مجدداً در ابتدای جنگ ۴۰ روزه در توییتر خود با این دو کلمه "تسلیم بدون قیدوپشت" آن را فریاد زد. این مطالبه که شامل تغییر رژیم، تجزیه ایران و هر توطئه دیگری علیه بقای کشور بود، با مقاومت روبرو شد و دشمنان نتوانستند به آن دست یابند.

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در جنگ ۱۲ روزه، پس از گذشت ۱۲ روز از درگیری‌ها، موضع آمریکا و همپیمانانش از مطالبه تسلیم کامل به "آتش‌بس بدون قیدوپشت" تغییر یافت. در جنگ ۴۰ روزه نیز که تقریباً پس از ۲۰ روز آغاز به نتیجه‌دهی در قالب "مذاکره بدون قیدوپشت" کرد و تلاش برای رسیدن به توافق و دیپلماسی را جایگزین جنگ تمام‌عیار نمود. این تحولات نشان‌دهنده شکست محاسبات نظامی و فشارهای دشمن برای سرکوب ملت ایران است که حتی پس از پایان رسمی درگیری‌ها، ابعاد دیپلماتیک آن همچنان ادامه دارد.

نقش کلیدی مقاومت در برابر ائتلاف گسترده نظامی

وزیر امور خارجه با اشاره به قدرت نظامی عظیم ایالات متحده آمریکا که به عنوان بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا شناخته می‌شود، یادآوری کرد که این کشور دارای پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین سلاح‌ها، بزرگ‌ترین ذخایر مهمات و پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها و ناوها است. در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز خود را بزرگ‌ترین ارتش ظاهری منطقه غرب آسیا می‌دانست و این دو قدرت به همراه حمایت سیاسی و مشارکت در تحریم‌های اروپایی‌ها و برخی کشورهای منطقه، ائتلافی علیه ایران تشکیل داده بودند.

با وجود این برتری‌های عددی و تکنولوژیک، عراقچی تصریح کرد که این ائتلاف ناتوان ماند و نتوانست حریف مردم ایران شود. رمز پیروزی ایران در ۴۷ سال گذشته و به‌طور خاص در دو سال اخیر، مفهوم "مقاومت" است. وقتی دشمنان برای نابودی بقای یک ملت وارد جنگ می‌شوند، هرگونه مقاومت به معنای پیروزی و عدم رسیدن دشمن به اهدافش به معنای شکست است. حضور دولت، نیروهای مسلح، کارگزاران جمهوری اسلامی و همه مردم در این میدان، کلید این پایداری بوده است.

ماموریت‌های دیپلماسی در پشتیبانی از تاب‌آوری ملی

وزیر امور خارجه وظایف وزارت امور خارجه را در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی متعدد، فراتر از کنسولی و دیپلماتیک دانست. صدای برحق مردم ایران را رساندن به گوش جهانیان و دفاع از مواضع ایران در مجامع بین‌المللی و حقوقی از جمله ماموریت‌های کلیدی است. همچنین، حضور در رسانه‌ها و انجام راهگشایی دیپلماتیک برای کشور از وظایف مهم این دستگاه عنوان شد تا در صورت صلاحدید مدیریت عالی کشور از آن‌ها استفاده گردد.

عراقچی تأکید کرد که طی کردن مسیر مذاکراتی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق گفت‌وگو، وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه است، هرچند تشخیص اینکه این وظیفه کجا و چگونه به کار گرفته شود، بر عهده مدیریت عالی کشور است. اما وظیفه دیپلماسی، باز و هموار کردن مسیر مذاکره و راه‌حل سیاسی است. این اقدام باید همزمان با کمک به تاب‌آوری و مقاومت کشور در برابر فشارها و هجمه‌های سنگین انجام شود تا دشمنان از تلاش خود ناامید شوند.

راهبرد ناامیدی‌سازی دشمن و حمایت از معیشت مردم

به باور سیدعباس عراقچی، راه‌حل اصولی مقابله با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی، اقتصادی و روانی، ناامید کردن تحریم‌کنندگان از دستیابی به نتایج دلخواه است. اگر به دنیا ثابت کنیم که ملتی سرسخت، ایستاده و نگراننده هستیم که سر خم نمی‌کند و به زانو درنمی‌آید، دیگر کسی هوس جنگ یا تحریم با ایران نخواهد کرد. این اثبات، بهترین راه برای از بین رفتن فشارهاست.

در نهایت، وزیر امور خارجه بر نقش حیاتی دیپلماسی در تأمین نیازهای اساسی کشور تأکید کرد. وزارت امور خارجه موظف است با کمک به تولید ثروت و ارز برای کشور، ورود هرچه بیشتر ارز، خروج محصولات تولیدی، ایجاد اشتغال و کمک به تأمین معیشت مردم، سهم خود را در پیروزی نهایی بر دشمنان ایفا کند. این رویکرد نشان می‌دهد که دیپلماسی ایران تنها در سطح سیاسی نیست، بلکه پیوند عمیقی با اقتصاد مقاومتی و رفاه عمومی دارد.