سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تلاش‌ها برای تسلیم بدون قید و شرط ایران شکست خورده است.

سیدعباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بررسی عملکرد خارجی‌ها در دو سال اخیر، تأکید کرد که تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر رژیم و تجزیه کشور ایران به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده است. وی در مراسم اختتامیه سمینار رؤسای نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه ، این دوره را به دو جنگ تحمیلی و فشارهای بی‌سابقه توصیف کرد که در آن دشمنان از تمامی ابزارهای موجود استفاده کردند اما موفق به تسلیم بدون قید و شرط ایران نشدند.

شکست اهداف دو جنگ اخیر علیه ایران

وزیر امور خارجه با اشاره به آغازین سخنان دونالد ترامپ، یادآور شد که هدف اصلی دشمنان در آغاز جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، دریافت عبارت "تسلیم بدون قید و شرط" بود. با این حال، او اظهار داشت که پس از ۱۲ روز در جنگ اول، دشمنان از درخواست تسلیم به آتش‌بس بدون قید و شرط تنزل کردند و در جنگ ۴۰ روزه نیز پس از حدود ۲۰ روز، از موضع تسلیم به مذاکره بدون قید و شرط تغییر مسیر دادند. این تغییر موضع نشان‌دهنده عدم موفقیت استراتژی فشار حداکثری بود.

Also read عربستان چه نقشی در ناکامی مذاکرات اقلیمی کاپ ۳۱ داشت؟

عراقچی افزود که دشمنان در این بازه زمانی هر آنچه در توان داشتند به میدان آوردند، از جمله جنگ، ترور، فشارهای اقتصادی، اقدامات تروریستی، تلاش برای شورش و تسلیح گروه‌های ضدانقلاب. با وجود این حجم از فشار، جمهوری اسلامی ایران به تغییر مسیر خود از مقاومت و ایستادگی دست نزد و موفق شد اهداف اصلی دشمنان برای نابودی یا تجزیه کشور را ناکام بگذارد.

نقش مقاومت و فشارهای مشترک خارجی‌ها

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ایستادگی در برابر چنین مجموعه‌ای از فشارها کار هر ملتی نیست، بر نقش کلیدی مقاومت در پیروزی‌های ۴۷ ساله و به‌ویژه دو سال اخیر تأکید کرد. وی اشاره کرد که آمریکا با داشتن بزرگ‌ترین ارتش ظاهری جهان، پیچیده‌ترین تسلیحات و پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها، و رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های منطقه، در هماهنگی با کشورهای اروپایی که پایگاه‌های هوایی خود را در اختیار جنگنده‌های آمریکایی قرار داده بودند، تحریم‌ها و حمایت‌های سیاسی را تشدید کردند.

اگرچه برخی کشورهای منطقه نیز در کنار این محور قرار گرفتند، اما مجموع این فشارهای چندجانبه نتوانست بر اراده مردم ایران غلبه کند. عراقچی تصریح کرد که وقتی دشمنان برای از بین بردن موجودیت یک ملت وارد جنگ می‌شوند، مقاومت به خودی خود به معنای پیروزی و نرسیدن آن‌ها به اهدافشان به معنای شکست است. رمز این پیروزی، مقاومت ملت ایران در برابر تمامی هجمه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بوده است.

مأموریت‌های جدید وزارت امور خارجه

وزیر امور خارجه با تشریح مأموریت‌های جدید دیپلماسی ایران در شرایط جنگی، اعلام کرد که یکی از وظایف اصلی وزارت امور خارجه، رساندن صدای برحق مردم ایران به گوش جهانیان و دفاع از مواضع ایران در مجامع بین‌المللی و حقوقی است. حضور در رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح، بخشی از این وظایف است که می‌تواند تصویر واقعی وقایع را به افکار عمومی جهان منتقل کند.

بخش دیگر مأموریت وزارت امور خارجه، مشارکت در راهگشایی‌های دیپلماتیک، فراهم‌کردن مسیرهای مذاکراتی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق گفتگو است. عراقچی تأکید کرد که تشخیص زمان و مکان استفاده از این مسیرها بر عهده مدیریت عالی کشور است، اما وظیفه دستگاه دیپلماسی این است که همواره مسیر مذاکره و راه‌حل‌های سیاسی را باز و هموار نگه دارد تا در صورت ضرورت، امکان استفاده از آن‌ها فراهم باشد.

استراتژی ناامیدسازی دشمنان از تحریم

عراقچی با تأکید بر نقش وزارت امور خارجه در کمک به تاب‌آوری کشور، گفت که دیپلماسی باید هر آنچه در توان دارد برای تقویت مجموعه نهادهای اجرایی و مردم به کار گیرد تا آن‌ها بتوانند در برابر فشارهای سنگین ایستادگی کنند. وی خاطرنشان کرد که اگر در این مقاومت پیروز شویم، فشارها از بین خواهد رفت و راه‌حل اصولی مقابله با هر تحریمی، ناامید کردن تحریم‌کنندگان از تداوم تلاش‌های خود است.

وی در پایان اعلام کرد که کار اصلی دیپلماسی این است که دشمنان بدانند از مسیر تحریم، فشار سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و روانی نمی‌توانند به نتایج موردنظر خود برسند و با ملتی سرسخت مواجه هستند. این ایستادگی باید تا زمانی ادامه یابد که دشمنان از اعمال فشار ناامید شوند و سپس مذاکره برای برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.