عراقچی در اکو اتهامات متقابل درباره امنیت انرژی و حملات زیرساختی

عباس عراقچی در نشست اکو خواستار سازوکار امنیتی منطقه‌ای شد، در حالی که گزارش‌ها از حملات ۱۳۵گانه ایران به ۸۴ مرکز زیرساختی انرژی خلیج فارس حکایت دارد.

عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی که دوشنبه ۲۵ آبان ماه در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، خواستار ایجاد یک سازوکار امنیتی منطقه‌ای مستقل برای حفاظت از جریان انرژی در خلیج فارس گردید. وی در این نشست با متهم کردن ایالات متحده و اسرائیل به تهدید امنیت انرژی منطقه، تأکید کرد که تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در این حوزه یک ضرورت فوری و راهبردی محسوب می‌شود.

استدلال‌های عراقچی درباره امنیت انرژی

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست ابراز داشت که کشورهای منطقه علاوه بر یک چارچوب امنیتی مستقل، به سازوکاری قابل اتکا و پایدار برای حفاظت از جریان انتقال انرژی نیاز دارند. به گفته وی، چنین مکانیزمی می‌تواند به تضمین ثبات عرضه و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی کمک کند. او همچنین مدعی شد که اقدامات نظامی جمهوری اسلامی صرفاً علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل بوده و کشورهای همسایه را هدف قرار نداده است.

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گزارش رویترز درباره حملات به زیرساخت‌ها

این ادعای مقامات ایرانی در حالی مطرح می‌شود که تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایت آن، از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، دست‌کم ۱۳۵ حمله موشکی و پهپادی علیه ۸۴ مرکز زیرساختی در کشورهای منطقه انجام داده‌اند. این حملات شامل حمله به تأسیسات نفتی فجیره در امارات متحده عربی، مجموعه تولید گاز طبیعی مایع‌شده رأس‌لفان در قطر و ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است.

تأثیر حملات بر تولید گاز و ناوگان دریایی

حملات انجام شده به تأسیسات گازی قطر حدود ۱۷ درصد از ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده این کشور را از مدار خارج کرده است. مقام‌های قطری اعلام کرده‌اند که تعمیر واحدهای آسیب‌دیده حدود سه سال طول خواهد کشید. همزمان با این آسیب‌های زیرساختی، حملات به نفتکش‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل و بیمه محموله‌های انرژی را به‌شدت افزایش داده است.

حوادث اخیر دریایی و واکنش‌های منطقه‌ای

در تازه‌ترین حادثه دریایی، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز، موجب آتش‌سوزی در موتورخانه آن شده است. عامل این حمله هنوز مشخص نشده است، اما این رویداد بر نگرانی‌های موجود درباره امنیت مسیرهای انرژی افزوده است. در مقابل، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بارها خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی و احترام تهران به حاکمیت و امنیت کشورهای همسایه شده‌اند.